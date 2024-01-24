На СЗ «Вымпел» начата резка металла для ремонтно-плавучего дока

На Судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область) приступили к резке металла для подъемно-спускового ремонтного плавучего дока спусковой способностью более 12 тысяч тонн. Сооружение предназначено для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь».

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Новый док позволит предприятию работать с кораблями и судами большего водоизмещения, что заметно увеличит его производственные возможности. На сооружении установят новые системы управления и балластировки, а также современную судовую систему видеонаблюдения.

Для изготовления более 300 секций дока на «Вымпел» поставят 9 тысяч тонн металла. После его резки начнется сварка конструкций, затем узловая сборка, после чего узлы соберут в объемные секции и водным путем переправят на «Янтарь», где сформируют корпус и насытят его системами и механизмами.

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