При поддержке ФРП начали производство комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования

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Компания «ОК-Инжиниринг» открыла в селе Южный Урал Оренбургской области новый цех по выпуску импортозамещающих металлических комплектующих для мясоперерабатывающего оборудования. Ранее 90% российского рынка таких деталей занимали европейские компании.

Инвестиции в создание нового производства превысили 161 млн рублей, из которых 128,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде займа по программе «Комплектующие изделия».

«На сегодня льготный заем Фонда развития промышленности — один из самых эффективных инструментов для качественного усиления и обновления станочного парка любого промышленного предприятия. Высокий уровень локализации продукции, новейшее высокопроизводительное оборудование и улучшенные технологии производства позволяют нашей компании выпускать востребованную продукцию, способную заместить до 17% по некоторым позициям ушедшего импорта. После выхода на проектную мощность мы планируем занять до 30% в своем сегменте рынка», — рассказал директор ООО «ОК-Инжиниринг» Алексей Баталкин.

Компания наладила выпуск четырех видов комплектующих: барабанов сепараторов (используются для отделения мяса от соединительных тканей и костей), корпусов шнеков шприцмашин (для наполнения фаршем колбасных оболочек), суппортов клипсаторов (для зажатия колбас) и формующих инструментов упаковочного оборудования (для упаковки продуктов пленкой под вакуум).

Комплектующие оренбургской компании дешевле иностранных аналогов на 30-35%, при сопоставимом качестве. Часть продукции компания доработала, улучшив характеристики по сравнению с аналогами — так, у суппорта клипсатора увеличена износостойкость и прочность конструкции, был получен патент на полезную модель. Используется сырье и материалы преимущественно российских поставщиков, локализация составляет 90%.

Заказчики продукции: «Индилайт», «Горячая штучка», «Ядрена копоть», «Ариант» и другие.

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