Росатом изготовил оборудование для машинного зала энергоблока № 1 АЭС «Аккую»

© rosatom.ru

Предприятие Машиностроительного дивизиона Росатома — «ЗиО-Подольск» — изготовило и отгрузило один из основных элементов машинного зала атомной станции: подогреватель высокого давления (ПВД-7/1). Оборудование предназначено для первого энергоблока АЭС «Аккую», которая строится в Турции.

Изделие выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор, за счет конденсации пара отборов турбины. В состав одного энергоблока входят четыре подогревателя высокого давления.

В процессе изготовления оборудования для АЭС «Аккую» на «ЗиО-Подольск» впервые в России и мировой практике атомного машиностроения реализован комплекс запатентованных технологических решений, позволивших с нуля освоить производство теплообменного оборудования для машинных залов АЭС.

Речь идет о технологии высокоскоростного сверления глубоких отверстий в трубных досках подогревателей высокого и низкого давления, а также технологии высокоскоростного сверления трубных перегородок подогревателей высокого давления.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.