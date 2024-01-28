Компания «Грюнвальд» запустила производство новой модели полуприцепа

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На заводе «Грюнвальд» под Калининградом начато серийное производство новой модели самосвального полуприцепа с алюминиеым кузовом объёмом 44 куб.м и 4-осным шасси.

Концепция" новой модели — универсальность без вреда для эффективности. Решение самых разных задач можно поручить одному универсальному полуприцепу.

Сфера применения — нерудные перевозки плотных строительных материалов и доставка агропромышленных грузов фракционных или тарированных.

Особенности комплектации — модель сочетает в себе алюминиевый кузов коробчатого типа с рамой из высокопрочной стали. Борта кузова выполнены из алюминиевого профиля толщиной 30 мм, толщина основания кузова — 8 мм. Шасси полуприцепа 4-осное с двумя механизмами подъёмных осей и дисковыми тормозами. Собственная масса готового полуприцепа не превышает 7 200 кг.

Функциональные возможности — задний борт кузова имеет два сценария раскрытия: по классической самосвальной схеме с верхней навеской и в качестве распашных ворот со съёмной верхней перекладиной для погрузки/разрузки паллетированного груза. Помимо этого, задний борт полуприцепа оснащён двумя зерновыми заслонками.

Новая модель Gr.T44-AB занимает особое место в философии «Грюнвальд» об универсальной и практичной технике, создаваемой из передовых материалов на основе современных решений.

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