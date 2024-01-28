Великая история, которая творится прямо сейчас

Мы часто сокрушаемся, что время героев прошло. Что все наши великие достижения, свершения, всё чем мы гордимся, остались в прошлом. Что нет теперь подобных тем гигантам, гениям, героям, кто двигал нашу страну вперед, создавая немыслимое, то, чем мы гордимся до сих пор. Закончилось время первых.

Вы удивитесь, но это не так, и сегодня я расскажу вам историю великого свершения, которое творилось два последних десятилетия, и продолжает свершаться сейчас. Битва еще не закончена, но уже за то что сделано, десяткам и даже сотням героев, надо ставить памятники. И мы, конечно, обязательно победим, сдюжим, сможем, как когда-то смогли Королев и Глушко, Туполев и Яковлев, Курчатов и Сахаров. Сегодня, сейчас на наших глазах творится история не менее грандиозная и величественная, а окончательная победа будет не менее яркой и убедительной.

Это такое же грандиозное противостояние, как были в те славные годы, такая же битва, не на жизнь, а на смерть, от исхода которой зависит, может даже, существование нашей страны. Но есть разница. Тогда мы с США, как два скакуна, неслись ноздря в ноздрю, отставая, догоняя, но цель наша была одна — прийти к финишу, догнать вырвавшегося вперед соперника, обойти его, не пропустить вперед. Мы мчали к одной цели, мы были соперниками, но действовали по одним правилам.

Теперь битва другая. Теперь наш скакун несется к финишу, а наш соперник это мелкий пакостник, который хитростью, коварством и подлостью делает так, чтобы скакун сломал шею, сбросил седока или сбился с пути. Никаких правил больше нет. Только подлость, коварство и обман.

И против этого никто бы не сдюжил. Нет в мире таких стран, ни одной. Никто даже теоретически, даже в какой-то отдаленной, но обозримой перспективе, не может сделать то, что делает сейчас Россия. Все они, если и могут чего-то добиться, то только при согласии на это США, только с их разрешения. Но как только гегемон почувствует опасность, он одним щелчком пальцев, уничтожит годы и даже десятилетия труда. Он думал, что сможет поступить так и с нашей страной.

Но не вышло. Оказалось, что время героев не прошло. Гегемон щелкнул пальцами, но мерзкая чванливая улыбка быстро пропала с его лица, сменившись сначала на удивление, а потом на страх. Ведь он думал, что сумел уничтожить нашу способность сопротивляться, что вытравил из нас героев, способных совершать трудовые подвиги, что в наших офисах теперь только «эффективные менеджеры», которые, услышав щелчок пальцев, склонят голову, и тихо прошепчут «да, мой господин». Что тех сумасбродов, кто все-таки решит бороться, остановят свои же, убеждая: смирись, отступи, прими судьбу, шансов все равно нет.

Но что-то пошло не так. Видимо проснулись во вчерашних «эффективных менеджерах» гены предков-героев, наверное хорошо им в школе о них рассказывали, видимо мечтали они когда-нибудь стать такими же, но сидели в офисе под кондиционером, и тоже думали что время героев прошло. И вдруг оказалось — нет, не прошло, вот же она, та самая задача, тот он тот самый вызов! Айда же!

Правда, задача оказалась еще сложнее, чем задачи прошлого. Ведь тогда Королеву, Курчатову и Туполеву противостояли только снаружи. Враг был там, за пределами страны, злой, коварный, но понятный. Сегодня всё иначе. Снаружи враг остался прежний, он еще более злой, он еще более опасный, а его методы стали лишь коварнее. Но ему помогает враг изнутри. У него нет лица, нет адреса, нет личности, и даже нет сознания. Он даже не осознает, что он враг, и это делает его особенно опасным. Он бьет исподтишка, не ударит так, укусит, не укусит так, плюнет. Их много, но он один, словно многоголовая гидра, отрубишь голову, вырастает две новых. Он мерзкий и противный, и кажется не может причинить серьезного вреда, но он как назойливая муха мешает и разносит заразу ненависти, лишает веры в свои силы.

Впрочем, собака лает, а караван идет. Поэтому мы уже совершили невероятное, то, чего не смог бы никто. Мы создали двигатель ПД-14, потом собственное крыло из своих композитов, первые в мире для этого класса лайнеров. Когда нам запретили покупать их двигатели, мы создали еще и свой ПД-8, и он уже под крылом. Нам запретили покупать всё, от авионики до шасси, от гидравлики до кресел. Но мы всё сделали сами, или точно сделаем, сомнений нет. Наша цель — получить полностью отечественную полностью самостоятельную авиационную промышленность. И мы единственная страна в мире, которая может этого добиться.

Вы наверное пока не поняли величие этой истории? Но вы только представьте сейчас десятки коллективов по всей стране, молодых амбиционных или убеленных сединами опытных инженеров в Самаре, Перми, Уфе, Рыбинске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и во многих других городах России, которые приняв вызов, включились в работу. Кто-то создавал трансмиссию, кто-то остекление кабины пилотов, кто-то колдовал над химией для крыла, кто-то готовил углеволокно, но такое чтобы не хуже японского. Надо было заменить, а порой создать с нуля десятки только крупных позиций, десятки НИОКРов начались или ускорились, десятки коллективов приняли вызов — и ведь вдруг оказалось, что они у нас есть! И не только в самолетах, ведь и наши вертолеты, Ансат, Ка-226Т, Ми-26 остались без двигателей и многих импортных деталей, и там тоже кипит работа! А в случае с самым массовым двигателем ВК2500 эта работа успешно завершена.

Ни одна отрасль не создавала никогда ничего в таком масштабе за такое короткое время. Кто-то скажет: ну как же, ведь рождение советской авиации тоже не было легким, она рождалась на пустом месте. А современным конструкторам сейчас помогает великое советское наследие.

Ни в коем случае не принижаю заслуг Яковлева, Туполева, Мясищева. Но и они имели неплохую базу: наше авиастроение начало развиваться еще в Российской Империи, и школа, какая никакая, уже была. Ну и тогда ведь требования к гражданской авиации были не такими жесткими, как сейчас, а конструкция самолетов была намного проще. Да и Королёв с Глушко работали не на пустом месте, заполучив немецкие наработки и разобрав по винтику ракету ФАУ-2.

А сейчас? Что у нас осталось от былого советского наследия? Положа руку на сердце, даже 30 лет назад советские самолеты сильно уже отставали от иностранных, а сейчас и подавно. Нам досталась отличная советская аэродинамическая школа, поэтому мы фюзеляжи, крыло, оперение, делали сами. Но почти всю «внутрянку» самолета пришлось создавать с нуля. В одном только SJ-100 пришлось разработать более двадцати новых систем, причем за очень короткий по меркам авиастроения срок. Впрочем, любой срок по меркам авиастроения будет коротким, ведь для всех остальных стран мира он стремится к бесконечности.

Поэтому, друзья, я настаиваю. Теми, кто сейчас буквально заново создает нашу авиацию надо гордиться. И время точно расставит всё по своим местам, покажет кто герой, а кто противная гавкучая моська. Мы обязательно, с высоты времени, рано или поздно, увидим всю картину, и восхитимся увиденным. И поймем, что и наше поколение не лыком шито, и на нашем веку были герои, и мы жили с ними в одной стране, дышали одним воздухом, а может даже чем-то им помогали творить новую историю великих побед.

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