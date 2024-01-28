В Касимовском районе Рязанской области завершен первый этап строительства фермы на 2000 коров
В Касимовском районе в племенном заводе завершился первый этап строительства молочной-товарной фермы на 2000 голов. Об этом сообщили в администрации района.
Построен коровник № 1, доильно-молочный блок, установлено оборудование. Первые 400 бурёнок уже обживают новый дом, в скором времени к ним присоединяться остальные.
Строительство животноводческого комплекса реализуется в рамках инвестиционного проекта. Стоимость вложений — более 2,1 млрд рублей.
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