В Касимовском районе Рязанской области завершен первый этап строительства фермы на 2000 коров

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В Касимовском районе в племенном заводе завершился первый этап строительства молочной-товарной фермы на 2000 голов. Об этом сообщили в администрации района.

Построен коровник № 1, доильно-молочный блок, установлено оборудование. Первые 400 бурёнок уже обживают новый дом, в скором времени к ним присоединяться остальные.

Строительство животноводческого комплекса реализуется в рамках инвестиционного проекта. Стоимость вложений — более 2,1 млрд рублей.

© 62info.ru

© 62info.ru

© 62info.ru

© 62info.ru

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