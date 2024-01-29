Росэнергоатом импортозаместил программное обеспечение 95% всех рабочих мест

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Подведя итоги работы по направлению информационных технологий (ИТ) за 2023 год, концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») отчитался о переводе на импортонезависимую операционную систему Astra Linux более 95% от всех рабочих мест пользователей дивизиона. Плановый показатель по переводу на 2023 год был выполнен в полном объеме.

Ключевая цель концерна в области ИТ — обеспечить технологическую независимость. В 2023 году совместно с технологическими партнерами были разработаны и внедрены три полностью отечественных доверенных программно-аппаратных комплекса. Одним из них является комплекс для реализации частного облака, который позволил повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры, динамично распределять нагрузку между сервисами, снизить риск простоев, а также ускорить развертывание новых приложений. 1000 отечественных компьютеров «Бобер» на процессорах «Байкал» были распределены по центральному аппарату и АЭС, протестированы. Уже более 700 из них установлены на рабочих местах пользователей.

В 2023 году успешно завершен проект по импортозамещению информационной системы управления бюджетированием АО «Концерн Росэнергоатом», в результате которого система, ранее реализованная на базе SAP BPC, была замещена системой на основе отечественного решения «Форсайт. Бюджетирование». Система введена в промышленную эксплуатацию на 11 АЭС, в центральном аппарате и шести малых филиалах концерна.

Еще одна импортозамещенная система «Росэнергоатома» — производственная автоматизированная система управления технической документацией — в 2023 году введена в промышленную эксплуатацию на 14 объектах концерна. Система позволяет сотрудникам иметь постоянный доступ к актуальной технической документации в электронном виде, что необходимо для выполнения ежедневных задач.

Особое внимание в «Росэнергоатоме» уделяется совершенствованию и модернизации систем информационной безопасности. В 2023 году завершена модернизация системы межсетевого экранирования на 11 атомных станциях и в центральном аппарате, что позволило обновить парк оборудования (заменено более 40 единиц оборудования), повысить его производительность, а также обеспечить высокий уровень защищенности внешнего и внутреннего периметров сетевой инфраструктуры от компьютерных атак. Было организовано внедрение системы защиты средств виртуализации на девяти АЭС с переходом на импортозамещенные решения по управлению виртуализацией. Система спроектирована и внедрена, завершается промышленная миграция более 900 виртуальных серверов информационных систем атомных станций.

Опережающими темпами проведена аттестация информационных систем «Росэнергоатома», десяти атомных станций и трех филиалов на соответствие требованиям по защите информации ограниченного доступа. Менее чем за полгода объединенной командой проекта (концерн, АО «Гринатом» и АО «КОНСИСТ-ОС») актуализировано, разработано и утверждено более 500 документов. Экспертами по защите информации документально подтвержден высокий уровень соблюдения в концерне федеральных и отраслевых требований по информационной безопасности, необходимый для безопасной эксплуатации ИТ-инфраструктуры и использования корпоративных ресурсов Госкорпорации «Росатом».

В настоящее время на решение задач по повышению внутренней эффективности ориентированы более 120 ИТ-проектов концерна. Ключевой и самый масштабный на сегодня проект программы цифровизации концерна — ТОРЭКС. Информационная система поддержки эксплуатации АЭС в октябре 2023 года успешно запущена в промышленную эксплуатацию на пяти пилотных станциях: Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской. Система ТОРЭКС интегрирована с другими ИТ-ресурсами «Росэнергоатома» и охватывает все жизненно важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций: оперативную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией. С ее помощью можно собирать данные о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровой контроль за производством. В новой системе уже работает более 10 000 пользователей — практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал, который ведет базу данных оборудования, занимается проведением обходов, контролем за состоянием оборудования и его ремонтом, ведет записи о дефектах и их устранении.

В рамках программы цифровизации «Росэнергоатом» также реализует проект по тиражированию системы видеоанализа соблюдения техники безопасности. При помощи искусственной нейронной сети полностью автоматизирован процесс обнаружения нарушений правил применения средств индивидуальной защиты в производственных помещениях, где размещены действующие электроустановки. Система позволяет выявлять и регистрировать до 95-98% нарушений.

Кроме этого, совместно с ВНИИАЭС концерн реализует проект развития системы предиктивной аналитики оборудования атомных станций. Пилотный образец введен в эксплуатацию на энергоблоке № 1 Нововоронежской АЭС-2 и будет тиражирован на энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2, а также энергоблоки № 1, 2 Ленинградской АЭС-2 и энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Проект направлен на повышение безопасности и эксплуатационной надежности оборудования АЭС и минимизацию случаев его повреждения или отказа за счет обнаружения дефектов на ранней стадии их развития. Своевременно полученная информация об обнаруженных в оборудовании дефектах позволит оптимизировать объемы его технического обслуживания, ремонта и эксплуатации. В 2023 году также инициирован проект по созданию импортозамещенной системы предиктивной аналитики. В рамках импортозамещения планируется использовать отраслевое решение «Атом.Майнд», вендором которого является топливный дивизион Росатома. Это позволит получить синергию от кроссдивизионального взаимодействия, выраженную в программном продукте, способном удовлетворить потребности рынка в решениях для крупных организаций.

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