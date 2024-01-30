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Производство

В Тюмени запустили производство импортозамещённых установок для нефтедобычи

 © t-l.ru

Старт серийному производству уникальных установок, без которых невозможно добывать углеводороды на сложных месторождениях, дали в Тюмени 29 января. Меньше чем за год в Тюмени специалисты российского подразделения компании «Шлюмберже» разработали полностью отечественную технологию. Благодаря запуску производства на тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического машиностроения создано дополнительно 50 рабочих мест, затраты на реализацию проекта за три года составили около 400 миллионов рублей. В Тюмени планируется производить до четырёх установок в год.

 © t-l.ru

После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными. Блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог. Сокращаются издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины в работу.

 © t-l.ru

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Источник: https://t-l.ru/355609.html

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Тюмень, производство, импортозамещение
  • Нет аватара KBLINOV76
    30.01.2415:53:13

    Раньше всё импортное завозили через порт СПб, как завещали нам Гайдар с Чубайсом ! Спасибо санкциям! Молодцы тюменцы! Браво!!!

    #1276599
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