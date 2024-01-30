В Тюмени запустили производство импортозамещённых установок для нефтедобычи

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Старт серийному производству уникальных установок, без которых невозможно добывать углеводороды на сложных месторождениях, дали в Тюмени 29 января. Меньше чем за год в Тюмени специалисты российского подразделения компании «Шлюмберже» разработали полностью отечественную технологию. Благодаря запуску производства на тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического машиностроения создано дополнительно 50 рабочих мест, затраты на реализацию проекта за три года составили около 400 миллионов рублей. В Тюмени планируется производить до четырёх установок в год.

© t-l.ru

После введенных ограничений такие машины для российских заказчиков оказались недоступными. Блендер для повышения эффективности нефтеотдачи пластов позволяет практически вдвое экономить на материале, который нефтяники закачивают в пласт. Это играет решающую роль, когда месторождение находится далеко от основных дорог. Сокращаются издержки на подвоз материалов и сроки, необходимые для запуска скважины в работу.

© t-l.ru

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