В Ленинградской области наращивают темпы производства тормозного оборудования для транспорта

Дивизион «Тормозное оборудование» ГК КСК передал ООО «ВСМ-Сервис» 845 комплектов тормозных дисков. Тормозным оборудованием оснастят современные электропоезда «Ласточка» и высокоскоростные поезда «Сапсан».

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На производственной площадке в Ленинградской области изготовили осевые и колесные тормозные диски из стали и чугуна. Комплект поставки включал одно- или двухфрикционные диски, в зависимости от вида изделия (осевой или колесный), ступицы для осевого диска и набор крепежных деталей. Готовые изделия подтвердили свои фрикционные и механические свойства на обязательных испытаниях, а также прошли выходной контроль согласно конструкторской документации.

Специалисты дивизиона «Тормозное оборудование» усовершенствовали технологию производства и механической обработки тормозных дисков и ступиц для повышения качества продукции. В изготовлении колесных чугунных дисков использовался новый тип режущих пластин, что позволило уменьшить время обработки заготовок на 10%.

В 2024 году дивизион планирует в три раза нарастить объемы выпуска продукции и поставить для подвижного состава порядка 2500 осевых и колесных тормозных дисков с применением компонентов российского производства и из дружественных стран.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в девяти регионах России, сотрудниками группы являются более 11000 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

О дивизионе «Тормозное оборудование»:

Дивизион «Тормозное оборудование» (входит в ГК КСК) включает в себя полный цикл компетенций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию тормозного оборудования для рельсового транспорта, в первую очередь, метро и магистрального железнодорожного подвижного состава. Производственная площадка располагается в Ленинградской области, численность сотрудников более 150 человек.

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