Тихоокеанская магистраль: 350 км, 4 моста и первый причал

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1. Дорога

В настоящее время уложено 350 км железнодорожного пути из 531 км Тихоокеанской железной дороги (с учётом разъездов и станций 626 км). Об этом сообщил член совета директоров компании «Эльга» Вадим Бугаев.

Тестировать маршрут планируют к концу 2024 года, ввод в эксплуатацию предполагается в 2025 году.

Уголь с Эльгинского месторождения в Якутии по этой магистрали будет поступать в морской порт «Эльга».

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2. Мосты

На ТЖД уже построены четыре моста из шести — через реки Малый Тыркан, Мулам, Идюм и Дёсс. Строительство не останавливается даже зимой, работы ведутся, несмотря на суровые климатические условия, отметили в компании.

Продолжается работа по возведению моста через реку Малый Джелон. В январе 2024 года строители смонтировали центральную часть автодорожного пролетного строения. Общая протяженность моста составит 160 метров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Эльга».

3. Порт

Также ведутся активные работы в порту «Эльга» на мысе Манорский на северо-западном берегу Удской губы. Между терминалами будет установлена пятикилометровая конвейерной линия, а также склад для хранения угля в портовой зоне.

Как сообщил Глава Хабаровского края: «Один причал порта уже готов, и в этом году ожидаем тестовый приём первого океанского балкера».

Сейчас в работе четыре основных конструкции. Это ледозащитное сооружение — от сильного волнения, штормов и размывов, причал № 1. Также отсыпается площадка причала № 2. В планах — создание площадки под складирование угля.

Мощность морского перегрузочного комплекса составит 30 млн. тонн в год, в порту будет 5 причалов, смогут одновременно загружать 4 океанских судна — балкера водоизмещением до 85 тыс. тонн.

Планируется построить железнодорожную станцию с 8-ю путями и 5 км конвейерной линии для транспортировки угля в порт, а также склада для хранения угля в портовой зоне. Площадь порта — 44,5 га, ёмкость угольных складов — 344 тыс. тонн.

Общий объём инвестиций в проект составит 146 млрд рублей.

4. Только вперёд

Строительство ведётся силами собственной строительной компании «Эльга-Строй» и 4-х подрядчиков: «Рудтех», «Современные горные технологии», «СибГТК» и «Техвеб».

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Тихоокеанская железная дорога имеет одну колею со стандартной в России шириной — 1520 мм. Предполагаемый суточный трафик — 18 пар грузовых поездов. Проект предполагает устройство одной промежуточной станции и 18-ти разъездов. К моменту завершения строительства дороги предполагается приобретение подвижного состава — 15 локомотивов и 1,2 тыс. вагонов. После введения в действие Тихоокеанской железной дороги на ней будет занято 1,5 тыс. человек.

Дорога к Охотскому морю

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