«Интер РАО» модернизировала три энергоблока суммарной мощностью 1390 МВт

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Группа «Интер РАО» завершила модернизацию трёх энергоблоков — на ГРЭС в Костромской области, Пермском крае и в Республике Бурятия — суммарной мощностью 1390 МВт.

В результате модернизации установленная мощность энергоблока № 1 Пермской ГРЭС увеличилась до 850 МВт, энергоблока № 2 Костромской ГРЭС — до 330 МВт, энергоблока № 2 Гусиноозёрской ГРЭС — до 210 МВт.

Проведённые работы позволили существенно снизить удельный расход топлива и как минимум на 30 лет продлить ресурс оборудования.

Всё оборудование для модернизации произвели российские машиностроительные предприятия — «Силовые машины», Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», «Белэнергомаш».

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Энергоблок № 1 Пермской ГРЭС — самый крупный в программе модернизации тепловой энергетики РФ. Уникальность проекта заключается в том, что опыта реконструкции таких мощных блоков в российской энергетике ещё не было. При этом энергоблок полностью российского производства — он был построен в 1986 году. Его установленная мощность составляла 820 МВт. В результате модернизации российские инженеры добились увеличения мощности до 850 МВт — специально под этот проект совместно с АО «Силовые машины» была разработана индивидуальная конструкция паровой турбины. За счёт современных технических решений удалось повысить эффективность работы оборудования: расход природного газа уменьшен на 3,5%.

Энергоблок мощностью 850 МВт с реактивным облопачиванием ротора высокого давления паровой турбины стал первым в истории России.

Оборудование для модернизированного энергоблока Пермской ГРЭС поставили: заводы компании «Силовые машины», Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»; компания «Белэнергомаш» и другие отечественные предприятия энергомашиностроительной отрасли.

Пермская ГРЭС является крупнейшим поставщиком электроэнергии для промышленного центра Урала. Прежде всего — для предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, машиностроения химии и нефтехимии, цветной и чёрной металлургии, лесопереработки. В результате модернизации крупные промышленные предприятия Урала, которые сейчас существенно увеличивают объёмы производства, получат гарантию надёжного и бесперебойного энергоснабжения.

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Энергоблок № 2 Костромской ГРЭСустановленной мощностью 300 МВт был введён в эксплуатацию в 1969 году. Проект модернизации предусматривал не просто обновление оборудования и продление ресурса, но и улучшение показателей экономической эффективности. Современные технические решения, использованные в ходе реконструкции, позволили увеличить мощность энергоблока на 10%, с 300 до 330 МВт, и снизить удельный расход топлива на 4%.

В ходе модернизации произведена комплексная замена турбины — смонтировано более шестисот тонн оборудования. В процессе модернизации энергоблока были задействованы больше 100 специалистов, работы организованы в 3 смены.

Костромская ГРЭС — одна из самых крупных и технически совершенных тепловых электростанций России, имеющая рекордные показатели по экономии условного топлива среди предприятий своего класса. Она занимает третье место по установленной мощности среди тепловых электростанций страны (3690 МВт) и вырабатывает около 1,5% от общего объёма производимой в России электроэнергии.

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Энергоблок № 2 Гусиноозёрской ГРЭС, основным топливом для которого является уголь, введён в эксплуатацию в 1977 году. Его модернизация включала в себя замену в полном объёме основных элементов котлоагрегатов. В результате обновления улучшены показатели экономической эффективности, надёжности, продлен ресурс действующего оборудования. Мощность энергоблока увеличена на 20 МВт, до 210 МВт.

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Производитель оборудования — Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (АО «Силовые машины»).

Гусиноозёрская ГРЭС — самая мощная в Забайкалье электростанция конденсационного типа. Одно из самых больших предприятий Бурятии.

В результате модернизации будет гарантировано бесперебойное и качественное энергоснабжение промышленных предприятий Урала, Забайкалья, Центральных регионов России, отметила компания.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года 47 ГВт энергомощности и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения. По результатам конкурентных отборов проектов модернизации тепловых электростанций на 2022-2028 годы около 40% (более 10 ГВт) приходится на проекты группы «Интер РАО».

https://irao-ge...y2uqmn875385592

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