В Приамурье открылось движение поездов по новому пути Дальневосточной магистрали

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Движение поездов началось по новому второму пути Дальневосточной магистрали в Селемджинском районе Амурской области. Путь строили для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении дальневосточных портов.

По данным пресс-службы ДВЖД, движение по новому второму пути открыто на перегоне Исакан — Иса в Амурской области на линии Тында — Новый Ургал Дальневосточной магистрали. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе обустройства двухпутной вставки на перегоне Исакан — Иса было отсыпано более 263 тыс. кубометров грунта, уложено 7,8 км рельсошпальной решетки и 10 стрелочных переводов, построено 10 мостов, реконструировано 2 водопропускные трубы.

Для комплексной модернизации участка Февральск — Новый Ургал необходимо уложить второй путь еще на 12 перегонах, включая Гвоздевский — Мустах, Мустах — Ульма, Этыркен — Амган и др. Это позволит увеличить его провозную способность к концу 2024 года с 24,3 до 52,7 млн тонн.

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