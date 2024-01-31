Итоги работы Центра по производству электробусов в Москве

Весной 2021 года на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода был открыт Центр по производству электробусов.

СВАРЗ уже стал лидером по производству городского транспорта в стране. За неполные три года здесь собрали около 500 новейших моделей электробусов, больше 350 из них — в прошлом году. В сравнении с более ранней моделью они могут дольше обходиться без подзарядки, а в салоне используется адаптивное освещение.

© www.sobyanin.ru

В Сокольниках на электробусы устанавливают аккумуляторные батареи, в салоне монтируют сидения, поручни, валидаторы, медиаэкраны, подключают вай-фай и другое оборудование, а также оформляют в узнаваемом стиле Московского транспорта.

Затем салон и электрику проверяют на герметичность в специальной камере дождевания — в ней имитируются условия тропического ливня. Последний этап — обкатка, после чего электробусы отправляются в парки и выходят на городские маршруты.

© www.sobyanin.ru

Кроме того, СВАРЗ еще и лидер по объемам техобслуживания городского транспорта. На базе предприятия действует сервисный центр по капитальному ремонту техники. За прошлый год здесь провели почти 3 тысячи технических осмотров.

© www.sobyanin.ru

Еще одно направление работы СВАРЗ — производство остановочных павильонов. В 2023 году в Сокольниках сделали 1 500 остановок нового типа, 1 300 из них установили в Москве, а еще 200 передали Подмосковью для размещения возле станций МЦД.

Новые павильоны выполнены из нержавеющей стали и алюминия. Стенки из прозрачного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждений. Увеличенная площадь крыши, предусмотрено освещение и видеонаблюдение.

© www.sobyanin.ru

На данный момент Москва — номер один в Европе по количеству электробусов — их уже больше 1 400. Они обслуживают почти 120 маршрутов. До конца 2024 года поставят еще более 800 машин, из них более 600 — ПАО «КАМАЗ».

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