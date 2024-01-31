СААЗ-комплект начал выпускать амортизаторы для Kia Rio и Hyundai Solaris

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«СААЗ Комплект» — предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», в декабре 2023 года освоило производство полного перечня изделий для автомобилей KIA Rio III (2011-2017 годы выпуска) и Hyundai Solaris I (2010-2017 годы выпуска):

стойка передней подвески правая — СК004.2905402,

стойка передней подвески левая — СК004.2905403,

амортизатор задней подвески — СК004.2915402.



Стойки и амортизаторы разработаны с учетом крайне жестких требований автопроизводителя; работоспособность и характеристики провалидированы на стендовых и дорожных испытаниях. В ходе тонкой настройки клапанных систем (тюнинга на автомобиле) были подобраны оптимальные решения для обеспечения баланса комфорта и управляемости. Стойки и амортизаторы будут окрашены с помощью инновационного катафоретического покрытия и имеют высокую солестойкость и долговечность.

Амортизатор задней подвески укомплектован оригинальными запрессованными верхними и нижними сайлентблоками (шарнирами). Указанная комплектация поставляемых на рынок изделий позволяет конечному Пользователю осуществить замену быстро и с использованием только качественных компонентов.

Данные изделия уже можно приобрести в официальных магазинах ООО «СААЗ Комплект» на Wildberries и Ozon , а в ближайшее время ожидается поставка и в дилерские сети.

Скопинский автоагрегатный завод имеет 60-летнюю историю и соответствующий опыт изготовления стоек и амортизаторов как для отечественных автомобилей, так и для иномарок. При производстве используется современное оборудование и материалы, совершенствуется конструкция изделия в соответствии с пожеланиями Потребителей. Предприятие готово предложить качественный продукт за приемлемую цену.

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