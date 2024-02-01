Нижегородским муниципалитетам передали 179 новых автобусов

© avatars.mds.yandex.net

По муниципальным образованиям Нижегородской области распределено 179 автобусов малого и среднего классов, закупленных по программе обновления общественного транспорта.

В Центре развития транспортных систем Нижегородской области сообщили, что новые автобусы направлены в 28 районов Нижегородской области."Транспортные средства распределяются министерством транспорта и автомобильных дорог с учетом потребности в обновлении подвижного состава и ситуации с транспортным обслуживанием в муниципальных образованиях. Распределение ближайших партий автобусов будет зависеть от организации работы производственных линий и, соответственно, от того, какие модели будут поставлены в эти партии заводами ПАЗ и ГАЗ, а также от того, какие модели требуются муниципалитетам", — сообщили в Центре развития транспортных систем.

В июле 2023 года было принято решение о выделении Нижегородской области специального казначейского кредита из федерального бюджета в сумме 1,1 млрд руб. на закупку 173 автобусов. В августе региону выделили дополнительно 500 млн руб. на покупку еще 128 автобусов для муниципальных маршрутов.

Программа обновления общественного транспорта в российских регионах стимулирует и развитие нижегородских предприятий, которые являются поставщиками транспорта.

В частности, Павловский автобусный завод поставляет автобусы ПАЗ-3205, предназначенные для пригородных перевозок. Также в рамках программы в муниципалитеты поставляются автобусы ПАЗ-3204, микроавтобусы «ГАЗель NEXT», автобусы семейства «Вектор NEXT».Реализацию программы специальных казначейских кредитов в части поставки пассажирского транспорта координируют Минтранс и Минстрой совместно с Фондом развития территорий. Всего за счет специальных казначейских кредитов 73 региона получат более 6 тыс. автобусов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.