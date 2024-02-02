В Перми открылся новый учебный корпус авиационного техникума им. Швецова

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В шестиэтажном здании предусмотрены учебные аудитории с современным оборудованием, мастерские со станками ЧПУ, полноразмерный макет двигателя ПД-14 и разрез двигателя ПС-90А, спортзал и столовая.

Техникум является главной «кузницей кадров» для предприятий авиакосмической отрасли и двигателестроения. Рядом с корпусом открыто общежитие на 400 мест. В дальнейших планах реставрация действующего учебного корпуса 1860 года постройки, что создаст целый учебный квартал в центре города. В новом корпусе могут учиться до 1000 студентов.

Новое здание имеет большое значение для системы среднего профессионального образования в Пермском крае и будет обучать по востребованным для местных предприятий специальностям.

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