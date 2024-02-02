«Павлик» наращивает добычу золота на 29%

© pavlik-gold.ru

Золотодобывающая компания «Павлик» в 2023 году увеличила производство золота на одноименном месторождении в Магаданской области на 29% до 9,288 тонны, что является абсолютным рекордом для компании.

Сам «Павлик» цифры за 2023 год не раскрывает. Но Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области сообщило, что компания увеличила производство на 2,069 тонны благодаря вводу в эксплуатацию в 2023 году второй очереди золотоизвлекательной фабрики.

Компания «Павлик» входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России.

Название месторождения и компании связано с именем одного из первооткрывателей геолога Асеева Д. П., который в 1942 году обнаружил два золотоносных ручья, которые впоследствии были названы в честь детей Асеева: Наталка (Наталкин) и Павлик. В дальнейшем имена ручьёв дали названия месторождениям золота: Наталкинское и Павлик.

Долгое время месторождение считалось неперспективным с забалансовыми запасами в 57 тонн металла.

Вторую жизнь «Павлик» получил в 2007 году, когда сюда пришла компания «АРЛАН». После новых буровых работ были получены впечатляющие результаты. Запасы месторождения «Павлик» поставлены на баланс в количестве 154 тонн золота категорий С1 и С2.

© pavlik-gold.ru

Строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Павлик началось в 2012 году. В конце 2014 года начата отработка месторождения открытым способом. В августе 2015 года состоялся официальный запуск первой очереди предприятия. Переработка руд ведётся по традиционной технологии: гравитация, флотация и сорбция с достижением максимального извлечения золота 80%.

В 2017 году АО «ПАВЛИК» вышло на максимальную мощность по переработке 5 млн тонн руды и производству 6,5 тонн золота в год. В 2018 году производство составило 6,6 тонн.

© pavlik-gold.ru

12 сентября 2023 года введена в строй вторая золоторудная фабрика на месторождении, о чём сообщалось на СуН.

Выход «Павлика-2» на проектную мощность позволит довести производство примерно до 13 тонн золота в год. Общий бюджет проекта превысил 32 млрд рублей.

Несмотря на серьёзные и растущие объёмы добычи металла, доразведка месторождения позволяет уверенно смотреть в будущее. В 2021 году запасы «Павлика» оценивались в 158 тонн. Геологи утверждают, что «Павлик» ещё удивит новыми рудными телами.

© pavlik-gold.ru

© pavlik-gold.ru

© pavlik-gold.ru

© pavlik-gold.ru

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