Тюменские строители возвели больше половины опор моста через Обь в Сургуте

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Мост через реку Обь в в Сургуте является крупнейшим строящимся инфраструктурным объектом Уральского федерального округа. Из 16 опор возведены девять. Завершить строительство оставшихся конструкций планируется до весеннего паводка 2024 года. Специалисты работают на объекте круглосуточно в двухсменном режиме. Ежедневно в строительстве задействовано более 650 человек и 180 единиц техники.

© t-l.ru

Строительство моста в районе Сургута началось в июле 2022 года.

© t-l.ru

Необходимость строительства второго мостового перехода через Обь в районе Сургута назрела давно. Проект предусматривает возведение четырёхполосной автодороги протяжённостью более 45 км, в том числе уникального моста длиной 1,76 км.

© t-l.ru

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