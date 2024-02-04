ЕВРАЗ ЗСМК начал производство новых рельсов спецкатегорий ДТ370 и ДТ400ИК

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ЕВРАЗ ЗСМК отгрузил Российским железным дорогам первые партии инновационных рельсов спецкатегорий ДТ370 и ДТ400ИК.

Одна партия — рельсы Р65 категории ДТ370 — железнодорожники используют при капитальном строительстве участков Байкало-Амурской магистрали Дальневосточной железной дороги и обновлении участков Красноярской и Забайкальской железных дорог.

Вторая партия — рельсы Р65 категории ДТ400ИК — отправится на капремонт сложных участков Восточно-Сибирской, Дальневосточной и Забайкальской железных дорог.

Рельсы категории ДТ370 более стойкие к износу и к образованию дефектов. Обладают повышенной твердостью и прочностью, при этом сохраняют пластичность и хорошо выдерживают ударную нагрузку. Большой эксплуатационный ресурс рельсов на железных дорогах с высокой грузонапряженностью повышает безопасность при движении составов.

Рельсы категории ДТ400ИК предназначены для тяжеловесного движения и для сложных участков пути. Отличаются большей твердостью при оптимальном соотношении прочности и пластичности. Они выносливее своих предшественников, и устойчивее против образования трещин. Эти характеристики повысят срок эксплуатации рельсов.

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