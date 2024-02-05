«ПК Транспортные системы» начала отгрузку новой партии трамваев «Львенок» в Тулу

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Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта — компания «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) направила в Тулу два из пяти трамваев 71-911ЕМ «Львенок» в рамках контракта с компанией «СберЛизинг». Еще три новых вагона будут отправлены в «оружейную столицу» с опережением графика в середине февраля текущего года.

Летом 2023 года городской перевозчик Тулы МУП «Тулгорэлектротранс» уже начал эксплуатировать 17 трамваев «Львенок» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом, порядка 30% трамвайного парка Тулы — 22 вагона — будут представлены современными «Львятами».

Трамваи производят на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта имени Ф.А. Пироцкого (оба предприятия входят в «ПК Транспортные системы»).

«Для нас гордость и честь стать частью транспортной истории Тулы, ведь первые трамваи появились здесь еще в конце XIX века. От конки до „Львенка“ — за почти 150 лет изменилось многое, но все так же городской транспорт помогает развивать Тулу и создавать комфортную городскую среду. Во многом это заслуга руководства региона, которое прислушалось к мнению туляков и активно развивает трамвайную сеть, и нам приятно участвовать в модернизации тульского электротранспорта. Уверен, что „Львята“ оправдают ожидания пассажиров и отлично покажут себя в работе», — отметил генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.

После прибытия трамваев в Тулу специалисты «ПК ТС» проведут разгрузку и обязательные процедуры обкатки и пуско-наладки, чтобы убедиться, что все системы работают в штатном режиме. По окончании проверок новые трамваи выйдут на линию для перевозки пассажиров.

Трамвай «Львенок» объединяет преимущества, характерные для транспорта «ПК Транспортные системы». 100%-низкий пол и плавное движение осуществляются уникальной низкопольной тележкой от «ПК ТС». Эргономичный интерьер «Львенка» из алюминиевых сплавов обеспечивает долговечность и пожаробезопасность.

В вагоне четыре дверных проема: два одностворчатых по краям и два двухстворчатых в центре, а одна из дверей — с откидной аппарелью для маломобильных граждан. Система активной кромки безопасности не позволит трамваю начать движение, если в дверях находится пассажир. В случае ДТП система пассивной безопасности распределяет силу удара по всему вагону, что минимизирует возможные риски для здоровья, как водителя, так и пассажиров.

В салоне размещены USB-разъемы для зарядки гаджетов. Пять розеток на два гнезда расположены на поручнях и дополнительная розетка — на одной из панелей салона. Безопасность пассажиров обеспечивают внутренние и наружные камеры видеонаблюдения. Они позволяют водителю контролировать обстановку в салоне и на дороге — не только впереди, но также по бокам и сзади трамвая. Для удобства водителя наиболее часто используемые кнопки вынесены на подлокотники. Система климат-контроля и современный медиакомплекс делают поездку комфортной и информативной. На мониторах отображается информация о маршруте, времени и расстоянии до следующей остановки, а также о температуре в салоне и на улице.

«Львенок» может перевозить до 155 пассажиров, в том числе 40 — на сидячих местах. Трамвай уже успешно эксплуатируется в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске, Череповце, Екатеринбурге и Курске

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