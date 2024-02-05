Достижения российской промышленности в 2023 году

В 2023 г. промышленность России, несмотря на усиливающееся давление Запада, продолжила поступательное развитие и выдала целую россыпь достижений, в том числе и исторических. Далее рассмотрим часть из них в контексте объёмов производства. При этом надо понимать, что число пригодных для больших ретроспективных сравнений показателей неодинаково по отраслям: где-то сильно сказываются изменения в системе учёта, а где-то количественные показатели не слишком представительны.

Все данные предварительные и после уточнения большинство из них подрастёт. Крым учтён с 2014 г., показатели 4 новых регионов пока не учитываются.

ТЭК

Добыча угля в 2023 г. составила 430 млн т. С 2018 г. угледобыча держится на рекордном уровне 430-440 млн т (исключением стал только 2020 г.); пик советского периода — 425 млн т в 1988 г. В том числе добыча коксующегося угля практически повторила исторический рекорд предыдущего года, составив 106 млн т.

Выпуск дизельного топлива в 2023 г. составил 88,2 млн т — третий год подряд обновив исторический максимум (+4,1% к 2022 г.).

Выпуск автомобильного бензина в 2023 г. составил 44 млн т — это лучший результат с середины 80-х годов. Максимальный уровень производства бензина приходится на границу 70-х и 80-х годов (например, в 1980 г. выпуск составил 46,7 млн т).

Выработка электроэнергии в 2023 г. составила 1178 млрд кВт*ч, что стало очередным историческим максимумом (+0,7% к 2022 г.).

Металлургия

Выплавка стали в 2023 г. составила 76 млн т — это второй в новейшей истории результат (пик 2021 г. — 77,8 млн т); исторический рекорд — 94,1 млн т в 1988 г.

Производство готового стального проката в 2023 г. составило 64,2 млн т — это один из лучших показателей в истории, уступающий только 2021 г. (65,9 млн т) и пику 1987-89 гг. (65,5-66,5 млн т).

Производство стальных труб в 2023 г. составило 13,5 млн т — второй год подряд обновив исторический максимум (+2% к 2022 г.); пик советского периода — 12,5 млн т в 1988 и 1989 гг.

Химическая промышленность

Производство серной кислоты в 2023 г. составило 15,6 млн т — шестой год подряд обновив исторический максимум (+2,9% к 2022 г.); пик РСФСР — 12,9 млн т в 1988 г.

Производство минеральных удобрений в 2023 г. составило 26 млн т действующего вещества — это второй результат в истории, немного уступающий рекорду 2021 г. (26,4 млн т); пик советского периода — 19,1 млн т в 1988 г. По видам выпуск удобрений составил:

азотные — 12,55 млн т, очередной исторический максимум (+5,3% к 2022 г.), рост девятый год подряд;

калийные — 9,09 млн т, третий результат в истории (рекорд 2021 г. — 10,71 млн т);

фосфорные — 4,36 млн т, лучший результат с 1991 г., рост десятый год подряд (рекорд — 5,07 млн т в 1988 г.).

Производство пластмасс в 2023 г. составило 10,7 млн т — это второй результат в истории, уступающий только рекорду 2021 г. (11,1 млн т). В том числе рекордного уровня достиг выпуск полиэтилена — 3,54 млн т (+1% к пику 2021 г.).

Производство лакокрасочных материалов в 2023 г. составило 2182 тыс. т — это лучший результат с 1991 г.

Лесопромышленный комплекс

Производство древесно-стружечных плит в 2023 г. составило 11,6 млн усл. куб. м — это новый исторический максимум (+0,7% к прежнему рекорду 2021 г.); пик РСФСР — 5,65 млн усл. куб. м в 1989 г.

Производство древесно-волокнистых плит в 2023 г. составило 703 млн усл. кв. м — это второй результат в истории (рекорд 2021 г. — 739 млн усл. кв. м); пик советского периода — 501 млн усл. кв. м в 1988 г.

Стройматериалы

Производство цемента в 2023 г. составило 62,9 млн т — после распада СССР больше был выпуск только в 2013-14 гг. (до 69 млн т); рекорд РСФСР — 84,5 млн т в 1989 г.

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий в 2023 г. составило 28,5 млн куб. м — это лучший результат с 2009 г., рост пятый год подряд.

Производство термополированного стекла в 2023 г. составило 164 млн кв. м, что уступает только рекорду 2013-14 гг. (до 178 млн кв. м) и превышает пиковый выпуск оконного стекла в РСФСР (156 млн кв. м в 1986 г., категорию упразднили в 2009 г.).

Машиностроение

Производство подшипников в 2023 г. составило 61,6 млн штук — это лучший результат за последние 10 лет.

Производство металлорежущих станков в 2023 г. составило 9,3 тыс. штук — это лучший результат с 1998 г., рост восьмой год подряд. При этом оперативные данные обычно существенно ниже итоговых, в 2022 г. разница составила около тысячи штук.

Производство кузнечно-прессовых машин в 2023 г. составило 10,9 тыс. штук — это лучший результат с 1993 г.

Производство грузовых вагонов в 2023 г. составило 63,6 тыс. штук — это четвёртый результат в истории, более высоким был выпуск только в 2012 и 2018-2019 гг. (рекорд — 79,7 тыс. штук в 2019 г., подробнее — здесь ).

Производство пассажирских вагонов в 2023 г. составило 1688 штук — это четвёртый результат в истории, более высоким был выпуск только в 2007-2008 и 2020 гг. (рекорд — 2143 штуки в 2008 г.).

Легкая промышленность

Производство тканей из химических волокон в 2023 г. составило 652 млн кв. м — это лучший результат с 1993 г., рост четвёртый год подряд; рекорд советского периода — 1084 млн кв. м в 1989 г.

Производство трикотажных изделий в 2023 г. составило 204 млн штук — это лучший результат с 1994 г., рост пятый год подряд.

Производство чулочно-носочных изделий в 2023 г. составило 234 млн штук — это лучший результат с 2014 г.

Производство обуви всех видов в 2023 г. составило 128 млн пар — это лучший результат с 1994 г.

Пищевая промышленность

Производство сахара в 2023 г. составило 6,66 млн т — это третий-четвёртый результат в истории, уступающий только 2019 г. (7,26 млн т) и 1999 г. (6,81 млн т), причём во втором случае подавляющая часть выпускалась из импортного сырца, тогда как с середины 2010-х гг. почти всё производство осуществляется из отечественного сырья. Справочно: пик советского периода — 4,22 млн т сахара-песка в 1989 г.

Производство колбасных изделий в 2023 г. составило 2,47 млн т — номинально это уступает рекорду 2012 г. (2,53 млн т), однако текущий ряд данных (с 2016 г.) почти на 10% меньше прежнего (часть продукции учитывается в другой категории), поэтому фактически можно говорить о новом историческом максимуме. Справочно: пик советского периода — 2,28 млн т в 1990 г.

Производство сливочного масла в 2023 г. составило 323 тыс. т — это соответствует уровню 1996 г. и чуть-чуть уступает прошлогоднему показателю (326 тыс. т), но после уточнения должно его превзойти. Справочно: пик советского периода — 832,5 тыс. т в 1990 г.

Производство сыров (без сырных продуктов) в 2023 г. составило 792 тыс. т — это очередной исторический максимум, рост десятый год подряд; пик РСФСР — 460 тыс. т в 1989 г.

Производство растительных масел в 2023 г. составило 9,5 млн т — это очередной исторический максимум (+17% к 2022 г.); пик РСФСР — 1,35 млн т в 1968 г.

Производство круп в 2023 г. составило 1,86 млн т — это соответствует уровню 1993 г.; в 1986 г. производство достигало 3,1 млн т.

Производство кондитерских изделий в 2023 г. составило 4,13 млн т — это новый исторический максимум; пик советского периода — 2,87 млн т в 1990 г.

Производство комбикормов в 2023 г. составило 35 млн т — это лучший результат с 1992 г., непрерывный рост идёт с 2001 г.; в 1990 г. производство составляло 41 млн т.

Показатели приведены на основе публикаций Росстата , базы данных ЕМИСС (оперативные , уточнённые ) и архивных статистических сборников (многие можно найти здесь ).

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