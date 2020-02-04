Россия в 2019 г. побила рекорд СССР по производству грузовых вагонов

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Согласно предварительным данным Росстата, производство магистральных грузовых вагонов в России в 2019 г. составило 79,6 тыс. штук. По сравнению с 2018 г. выпуск вагонов вырос на 15,8% или 10,9 тыс. штук. Достигнутый показатель стал новым рекордом не только для России (прежний пик равнялся 71,7 тыс. штук в 2012 г.), но и в сравнении с СССР, пиковый показатель которого составил 72,4 тыс. штук в 1974 г. Также можно добавить, что в современном Китае максимальный показатель производства грузовых вагонов составил 66,9 тыс. штук в 2011 г.

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Показатели СССР по производству грузовых вагонов в середине и конце 1980-х гг. в открытых справочниках отсутствуют. Однако в том, что они были ниже рекордного уровня 1970-х гг., сомневаться не приходиться: к 1983 г. производство снизилось на 12-14 тыс. штук по сравнению с пиком середины 70-х, что и обусловило исключение вагонов из публикуемой статистики (это был наиболее распространённый приём, куда более простой, чем пресловутые «приписки»), причём на всех уровнях — даже из статистического ежегодника стран-членов СЭВ, куда часто шла статистика, недоступная в справочниках ЦСУ СССР (по другим странам данные по грузовым вагонам публиковались). В перестроечные годы улучшить ситуацию не удалось — и вагоны не вернулись в публичную статистику. По РСФСР за эти годы данные также не публиковались, они стали доступны уже в 90-е (чего, увы, не могло произойти с данными по СССР) — производство вагонов было на 4-6 тыс. штук ниже, чем на пике 70-х. При этом вагоностроение стало отставать от планов ещё во второй половине 70-х: за 10-ю пятилетку (1976-80 гг.) железные дороги должны были получить 386 тыс. грузовых вагонов (подробнее — здесь), фактически же вышло 339 тыс.; в следующих пятилеткх основное внимание уделялось специализированным вагонам и улучшению технико-экономических характеристик. Ещё один косвенный факт: парк грузовых вагонов в 1988 г. по сравнению с 1985 г. вырос менее чем на 60 тыс. штук, тогда как ранее он возрастал на 200 тысяч за пятилетку (по данным монументального труда «История железнодорожного транспорта России и СССР«).

Также добавим, что последние несколько лет Россия ежегодно экспортирует 10-12 тысяч грузовых вагонов, тогда как для у СССР экспорт редко когда превышал 1 тыс. штук.