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Производство

Россия в 2019 г. побила рекорд СССР по производству грузовых вагонов

 © cont.ws

Согласно предварительным данным Росстата, производство магистральных грузовых вагонов в России в 2019 г. составило 79,6 тыс. штук. По сравнению с 2018 г. выпуск вагонов вырос на 15,8% или 10,9 тыс. штук. Достигнутый показатель стал новым рекордом не только для России (прежний пик равнялся 71,7 тыс. штук в 2012 г.), но и в сравнении с СССР, пиковый показатель которого составил 72,4 тыс. штук в 1974 г. Также можно добавить, что в современном Китае максимальный показатель производства грузовых вагонов составил 66,9 тыс. штук в 2011 г.

 © Фото из открытых источников

Показатели СССР по производству грузовых вагонов в середине и конце 1980-х гг. в открытых справочниках отсутствуют. Однако в том, что они были ниже рекордного уровня 1970-х гг., сомневаться не приходиться: к 1983 г. производство снизилось на 12-14 тыс. штук по сравнению с пиком середины 70-х, что и обусловило исключение вагонов из публикуемой статистики (это был наиболее распространённый приём, куда более простой, чем пресловутые «приписки»), причём на всех уровнях — даже из статистического ежегодника стран-членов СЭВ, куда часто шла статистика, недоступная в справочниках ЦСУ СССР (по другим странам данные по грузовым вагонам публиковались). В перестроечные годы улучшить ситуацию не удалось — и вагоны не вернулись в публичную статистику. По РСФСР за эти годы данные также не публиковались, они стали доступны уже в 90-е (чего, увы, не могло произойти с данными по СССР) — производство вагонов было на 4-6 тыс. штук ниже, чем на пике 70-х. При этом вагоностроение стало отставать от планов ещё во второй половине 70-х: за 10-ю пятилетку (1976-80 гг.) железные дороги должны были получить 386 тыс. грузовых вагонов (подробнее — здесь), фактически же вышло 339 тыс.; в следующих пятилеткх основное внимание уделялось специализированным вагонам и улучшению технико-экономических характеристик. Ещё один косвенный факт: парк грузовых вагонов в 1988 г. по сравнению с 1985 г. вырос менее чем на 60 тыс. штук, тогда как ранее он возрастал на 200 тысяч за пятилетку (по данным монументального труда «История железнодорожного транспорта России и СССР«).

Также добавим, что последние несколько лет Россия ежегодно экспортирует 10-12 тысяч грузовых вагонов, тогда как для у СССР экспорт редко когда превышал 1 тыс. штук.

вагоностроение, статистика
  • Нет аватара cheri
    04.02.2023:25:18

    Насколько понимаю одна бывшая республика побила рекорд всего прежнего СССР?

    #1187178
    • Нет аватара nabludatel71
      04.02.2023:31:34

      Какие могут быть варианты, глядя на график?    

      #1187180
      • Нет аватара cheri
        05.02.2000:49:28

        Какие могут быть варианты, глядя на график?

        по графику еще видно, что РСФСР занимала в общесоюзной статистике долю в 45-55% максимум.

        #1187196
    • Clausson Clausson
      04.02.2023:32:52

      За обзор спасибо.

      Если память мне не изменяет, то из «всего прежнего СССР» это прежде всего Украина и совсем чуток Латвия.

      Украинские заводы при Януковиче побили советские рекорды производства, но вот только спрос на эти вагоны был из России. Как вы понимаете сейчас этих конкурентов у наших заводов нет. Отсюда и результаты.

      Ну, а украинские заводы… мир их праху.

      ЗЫ: НО!!! Не забывайте главное. Социализм, как бы это не казалось сомнительным, давал эффективность за счет единого вагонного парка. Капитализм же живет за счет избыточных ресурсов, в данном конкретном случае множество собственников физически не могут снизить до советских нормативов порожний пробег вагонов. А следовательно и вагонов на единицу перевозимого груза требуется больше.

      Отредактировано: Clausson~23:39 04.02.20
      #1187181
      • Нет аватара nabludatel71
        04.02.2023:39:01

        В Риге делали грузовые вагоны? Я думал только электрички и т. п.

        #1187184
      • Нет аватара nabludatel71
        04.02.2023:47:26

        Ну, а украинские заводы… мир их праху.

        Справедливости ради — они ещё барахтаются. В 2011 г., на пике дефицита вагонов в России, Украина произвела рекордные 52,7 тыс. вагонов, в 2015 г. — всего 1,4 тыс., в 2019 г. — 10,6 тыс.

        #1187187
  • Нет аватара nabludatel71
    04.02.2023:30:53

    Планетарный рекорд, как я и предполагал, принадлежит США. И он — признаем — колоссальный, хотя это и совсем другие вагоны. Сначала в одном старом статсправочнике мне попалось 115 тыс. вагонов в 1948 г. А потом нашлась историческая статистика США, и выяснилось, что в 1907 г. были выпущены сумасшедшие 275 тыс. вагонов!

    #1187179
  • Human RS Human RS
    04.02.2023:45:59

    Да что ж вы творите то камрады, столько всякой особо важной годноты всего за пару дней. Уже третью четвертую публикацию выношу на главную страницу сайта    

    Отредактировано: Human RS~00:34 05.02.20
    #1187186
    • Нет аватара nabludatel71
      05.02.2000:18:43

      Что поделать — итоги года. Сейчас ещё ФТС статистику экспорта опубликует — вот тогда можно будет развернуться.    

      #1187191
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