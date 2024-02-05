Парк общественного транспорта Майкопа пополнили 20 автобусов

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МУП «Майкопское троллейбусное управление» получило 20 новых автобусов.

Автобусы закупили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На закупку направили более 200 млн руб. На эти цели пошли средства специального казначейского кредита и местного бюджета.

Автобусы отечественного производства. Они рассчитаны на 50 мест. Подходят для перевозки пассажиров-колясочников. В транспорте есть кондиционеры, системы видеонаблюдения и автоинформирования. Оплата будет осуществляться безналичным путем. В автобусах установлено оборудование системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

На линию автобусы выйдут с 6 февраля. Их задействуют на 2-х новых маршрутах — № 7а и № 32. Маршруты сформированы с учетом рентабельности и пожелания горожан.

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