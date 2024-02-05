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В Новотроицк поступила первая в этом году партия новых трамваев серии «Львенок». Четыре вагона уже прошли тестовую обкатку. Еще восемь односекционных низкопольных трамваем прибудут в город до конца марта.

В Новотроицке планируют полностью обновить подвижной состав пассажирского транспорта. В прошлом году в город прибыл первый новый трамваи и 17 новых автобусов.

Вопрос с обновлением подвижного состава пассажирского транспорта в городе будет закрыт. Это один из пунктов программы развития Новотроицка, который был запланирован на 2024 год.

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