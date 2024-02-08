За последние 5 лет инновационная инфраструктура Москвы увеличилась на 25%

Только в 2023 году в столице появилась 51 новая инновационная площадка.

Например, кластер «Ломоносов» — пространство, где ученые, студенты и молодые предприниматели создают инновации, находят партнеров и инвесторов. Резиденты — 60 компаний из сферы беспилотного транспорта, робототехники, биомедицины и нанотехнологий, экологии и геономии.

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Центр ассистивных технологий «Феникс» — пространство для создания и тестирования изобретений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка объединяет город, разработчиков и пилотов-тестировщиков решений.

Существуют и площадки пилотного тестирования инноваций — это больницы, реабилитационные центры, школы, университеты, строительные площадки, парки и другие пространства. Они тестируют инновационные решения, созданные российскими технологическими компаниями. В прошлом году к программе присоединились 43 площадки.

Технопарки — особый статус, который позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. В 2023 году присвоили его 6 производственным площадкам.

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