ЯМЗ начал серийный выпуск нового турбодизеля для грузовиков и автобусов

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Ярославский моторный завод (ЯМЗ) запустил серийное производство нового турбодизеля, предназначенного для грузовиков, автобусов и спецтехники.

ЯМЗ-537 создан путем глубокой комплексной модернизации модели ЯМЗ-536. У него рядная 6-цилиндровая архитектура.

Отличиями от ЯМЗ-537 являются увеличенный рабочий объем (7,7 л вместо 6,65 л), повышенные мощность и крутящий момент — 360 л.с. вместо 330 л.с. и 1500 Нм вместо 1226 Нм.

Относительно мотора-предшественника увеличен рабочий объем, повышена мощност.

Увеличены и диаметр цилиндра, и ход поршня — 110×135 мм вместо 105×128.

Ресурс мотора — 1 млн км.

Двигатель отвечает эконормам «Евро-5», для этого в конструкции применяется система избирательной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR).

Отмечается, что первую партию ЯМЗ-537 предприятие выпустило еще в январе — это были 100 экземпляров агрегата

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