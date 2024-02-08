Станкостроение. В 2023 году выпущено на 2 тыс. станков больше

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Согласно вышедшей оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России 2023 год» в стране продолжается рост производства станочного оборудования:

— станки металлорежущие

За 2023 год было выпущено 9 269 металлорежущих станка. Это на 28,4% больше, чем год назад (7 221 станка). В том числе в декабре 2023 года выпущено 945 станков (против 808 в декабре 2022 года).

— машины кузнечно-прессовые

За 2023 год кузнечно-прессовых машин выпущено 10 894. Это на 11,3% больше, чем в 2022 году (9 790 штук). В том числе в декабре 2023 года выпущено 847 МКП (88,8% к декабрю 2022 года).

— станки деревообрабатывающие. После сильного спада в 2022 — начале 2023 года начался рост производства деревообрабатывающих станков. Первым месяцам роста стал июнь 2023 года. С августа Росстат сообщает о непрерывном росте производства. В декабре 2023 года было изготовлено 603 станка, это 116,4% к декабрю 2022 года. Однако нагнать отставание не удалось. За весь 2023 год выпущено 7 145 деревообрабатывающих станков, это 89,8% к 2022 году).

Цифры производства не являются абсолютными. Возможно они будут пересмотрены в сторону увеличения, как это произошло с результатами 2022 года.

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