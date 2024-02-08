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Статистика

Станкостроение. В 2023 году выпущено на 2 тыс. станков больше

 © rosstat.gov.ru

Согласно вышедшей оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России 2023 год» в стране продолжается рост производства станочного оборудования:

— станки металлорежущие

За 2023 год было выпущено 9 269 металлорежущих станка. Это на 28,4% больше, чем год назад (7 221 станка). В том числе в декабре 2023 года выпущено 945 станков (против 808 в декабре 2022 года).

— машины кузнечно-прессовые

За 2023 год кузнечно-прессовых машин выпущено 10 894. Это на 11,3% больше, чем в 2022 году (9 790 штук). В том числе в декабре 2023 года выпущено 847 МКП (88,8% к декабрю 2022 года).

— станки деревообрабатывающие. После сильного спада в 2022 — начале 2023 года начался рост производства деревообрабатывающих станков. Первым месяцам роста стал июнь 2023 года. С августа Росстат сообщает о непрерывном росте производства. В декабре 2023 года было изготовлено 603 станка, это 116,4% к декабрю 2022 года. Однако нагнать отставание не удалось. За весь 2023 год выпущено 7 145 деревообрабатывающих станков, это 89,8% к 2022 году).

Цифры производства не являются абсолютными. Возможно они будут пересмотрены в сторону увеличения, как это произошло с результатами 2022 года.

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Источник: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2023.pdf

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станкостроение, Росстат, статистика
  • Нет аватара nabludatel71
    08.02.2418:19:41

    За 2023 год было выпущено 9 269 металлорежущих станка. Это на 28,4% больше, чем год назад (7 221 станка).

    Тут с темпами надо аккуратно. 7221 — это оперативные данные за 2022 г., которые превратились в итоговые 8152. Поэтому текущий темп +13,7%, он и указан в докладе Росстата. Но после уточнения данных показатели подрастут, и не исключено, что заголовок — «на 2 тысячи станков больше» — окажется правильным.

    #1277137
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      08.02.2418:47:41

      На сайте Росстата за 2022 год указана цифра 7 221 станок. Та же цифра указана в Промпроизводстве в оперативной информации за декабрь 2022 года.

      Сегодня за 2023 год указана цифра 9 269 станков. И она тоже может увеличиться.

      Это +28,4%. А может будет ещё больше.

      Где цифра 8 152?    

      Корректней сравнивать оперативную информацию одного года с оперативной информацией предыдущего года.

      Ты предлагаешь сравнивать оперативную информацию с якобы итоговой (а она точно окончательно итоговая?).

      Тогда уж надо сравнивать итоговую цифру с итоговой.

      Отредактировано: Сергей Котенко~18:56 08.02.24
      #1277138
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