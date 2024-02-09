На СЗ «Стройлидерплюс» спущены на воду 2 шаланды проекта FPHB1 для Казахстана

8 февраля на судостроительном заводе «Стройлидерплюс» (г. Астрахань) состоялась церемония спуска на воду двух несамоходных шаланд проекта FPHB1.

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Суда строятся в рамках заключенного контракта между ООО «Стройлидерплюс» и Республиканским государственным казенным предприятием «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан и являются частью развития экспортного потенциала как региона, так и Российской Федерации в целом.

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Проект FPHB1 несамоходная грунтоотвозная шаланда с грунтовым трюмом, грузовместимостью 110 м3, с откидными днищевыми дверцами поперечного расположения относительно диаметральной плоскости судна. Архитектурно-конструктивный тип: саморазгружающаяся трюмная, грунтоотвозная шаланда, с открывающимися в днище грузового трюма створками, с полубаком и полуютом, с упрощенными обводами с носа и кормы.

Судно предназначено для транспортировки грунта от дноуглубительных снарядов.

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