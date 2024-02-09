ТМХ произвел для Оленегорского ГОКа новый снегоуборочный поезд СМ-7Н

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Завод «Трансмаш» (г. Энгельс Саратовской области, входит в состав Трансмашхолдинга) изготовил и передал снегоуборочный несамоходный поезд СМ-7Н в АО «Олкон» (входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь») — самому северному в России производителю железорудного концентрата.

Контракт на поезд был заключен в декабре 2023. После успешного прохождения приемо-сдаточных испытаний, он был принят представителями заказчика. Снегоуборочный поезд СМ-7Н предназначен для уборки внутризаводских железнодорожных путей; в зимний период от снега и льда, а летом от сора и грязи. Удаленную массу поезд погружает в полувагоны, затем вывозит и осуществляет механизированную разгрузку в отведенном для этого месте.

В состав поезда входят: головная машина, два промежуточных полувагона и концевой полувагон. Для работы и передвижения снегоуборочного поезда СМ-7Н может применяться любой локомотив.

Очистку путей и сбор снега с помощью крыльев, боковых щеток и питателя, который подает снег или сор на конвейер, производит головная машина. Далее снег при помощи ленточного транспортера промежуточного полувагона перемещается в концевой полувагон. Выгрузка осуществляется поперечным выбросным транспортером с роторами-метателями.Снегоуборочный поезд СМ-7Н обеспечивает безопасные условия труда работников и защиту окружающей среды в строгом соответствии с требованиями технических условий.

Снегоуборочные поезда модели СМ-7Н выпускаются на заводе Трансмаш с 2004 года и пользуются хорошим спросом, особенно в северных регионах России. На сегодняшний день изготовлено 534 единицы такой техники.

ТМХ (Трансмашхолдинг) — № 1 среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и № 5 — на международном рынке. Компания предлагает полный спектр продуктов и услуг: от дизайна и разработки нового подвижного состава до модернизации, сервисных контрактов жизненного цикла и цифровых систем управления движением.

ТМХ — российская компания со штаб-квартирой в Москве. В структуру холдинга входит 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает более 30 государств.

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