Инновации для энергетики и промышленности

Разработки российской компании находят применение в тепловой энергетике и на АЭС

Компания ООО «Практик-НЦ» выпускает анализаторы общего органического углерода двух модификаций АТОС 200S и 2000P, которые отличаются диапазоном измерений и находят применение в микроэлектронике, энергетике, а также фармацевтической промышленности. Высокочувствительные устройства применяются для измерений параметров воды в котлах тепловых и атомных станций, позволяют контролировать качество проточной воды в магистралях водоподготовки. Анализаторы проводят измерения содержания общего органического углерода, удельной электрической проводимости (или сопротивления), а также температуры воды.

Контрольно-измерительная техника нового поколения встраивается в магистрали водоподготовки. Анализатор в on-line режиме проводит измерения, оценивая параметры воды, а информация с него поступает на компьютер. В микроэлектронике анализаторы общего органического углерода применяются для измерений параметров серхчистой деионизированной воды, предназначенной для отмывки полупроводниковых и диэлектрических подложек (в частности, кремниевых пластин), а на фармацевтических предприятиях широко применяются для производства воды для инъекций.

Инновационная составляющая и импортозамещение

Новое техническое решение в анализаторе АТОС включает в себя: коаксиальную конструкцию ультрафиолетовой лампы с холодным поджигом. Подобное техническое решение позволяет увеличить эффективность ультрафиолетового окисления воды с уменьшением электрической мощности, подаваемой на лампу. Это в свою очередь сказывается в общем случае на надежность всей конструкции лампы, что увеличивает время её работы.

Анализаторы «Практик-НЦ» внесены в Государственный реестр средств измерений и подлежат метрологическому обслуживанию один раз в год.

Предприятие отсчитывает свою историю с 1990-х годов. С тех пор было выпущено четыре серии поколений анализаторов. Каждое поколение отмечено инновациями в первую очередь в конструкции устройства УФ реактора. В четвертом поколении анализаторов «Практик-НЦ» существенно доработал коаксиальную конструкцию лампы. В планах компании дальнейшее совершенствование продукта в зависимости от индустрии, и его возможного применения.

Санкционный режим частично устранил западных и частично восточных конкурентов. Появились условия для развития для российских производителей, и дальнейшего продвижения отечественной продукции. Значительную конкуренцию традиционно составляют китайские производители аналогичной продукции. Крупными анализаторами также занимается российская компания НПП «Техноприбор», занимающаяся в этом сегменте тепловой энергетикой.

Необходимость импортозамещения привела к расширению производства и клиентам из других отраслей российской промышленности. Отечественные анализаторы общего органического углерода оказались востребованными со стороны целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. Основную часть заказчиков сейчас составляют предприятия, выпускающую микроэлектронные компоненты, что отражает в растущих потребностях России в этом сегменте. Растет интерес к анализаторам общего органического углерода со стороны фармакологической индустрии. Однако развивается и традиционное сотрудничество с российскими теплоэнергетиками и атомной электроэнергетикой.

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