На Авиастаре ведется модернизация производства панелей фюзеляжа МС-21

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Филиал ПАО «Ил» — Авиастар в рамках кооперации с филиалом ПАО «Яковлев» -Иркутским авиационным заводом изготавливает панели фюзеляжа и подкилевой отсек воздушного судна. В цехе сборки узлов и агрегатов МС-21 проводится выстраивание поточной линии сборки.

© www.uacrussia.ru

Переустройство в цехе осуществляется по принципу U-образной ячейки. Станки и оборудование располагаются в форме латинской буквы с соблюдением последовательности операций. Благодаря этому обеспечивается равномерный ритм выполнения работ, минимизируются перемещения персонала. Определенные технические процессы на рабочих местах выполняют закреплённые за операциями сотрудники.

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