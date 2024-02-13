Автобусы НЕФАЗ для Набережных Челнов

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Сегодня, 13 февраля, в Набережных Челнах состоялась торжественная передача муниципалитету десяти автобусов НЕФАЗ. Всего до конца марта в городской автопарк будет поставлено 46 таких автобусов.

Всего до конца марта в Набережные Челны будет поставлено 46 низкопольных газовых автобусов НЕФАЗ. Закупка пассажирской техники осуществляется Министерством транспорта РТ по программе специальных казначейских кредитов. Новый общественный транспорт будет передан в распоряжение челнинского МУП «ГОРКОММУНХОЗ». Напомним, в эксплуатации этого перевозчика уже находятся 45 автобусов НЕФАЗ.

«Благодаря вниманию и финансовой поддержке со стороны государства, Набережные Челны получили возможность приобрести ещё 46 новых автобусов и существенно обновить свой автопарк пассажирской техники. Таким образом, на улицах нашего родного города в этом году будет курсировать уже 91 автобус НЕФАЗ — и дизельные, и газомоторные автобусы. Надеюсь, челнинцы по достоинству оценят просторный, комфортабельный и, что немаловажно, экологичный новый пассажирский транспорт», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.

Предназначенные для Набережных Челнов автобусы НЕФАЗ-5299-40-57 окрашены в синий цвет, ставший уже традиционным для транспорта города. Данная модель успешно показала себя в эксплуатации в российских городах и является настоящим хитом в продуктовой линейке компании. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 96 человек, 29 мест для сидения.

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