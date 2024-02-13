Движение поездов открыто по новому третьему пути в Хабаровске

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После подключения к централизованной системе управления открыто движение по новому третьему пути на важном участке Транссиба между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. Комплекс работ на перегоне по обустройству пути и пассажирской инфраструктуры ведётся в рамках программы модернизации Восточного полигона, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

В ходе строительства уложено 6,5 км рельсошпальной решётки и 16 стрелочных переводов. На перегоне проложено порядка 239 км кабельных линий системы централизации и блокировки, обустроено свыше 8 км контактной сети.

Для удобства пассажиров построены новые платформы на остановках Юбилейная и Швейная Фабрика. Также продолжается возведение трёх надземных пешеходных переходов, открытие которых планируется осенью этого года.Подобный проект впервые реализуется на Дальнем Востоке в условиях плотной городской застройки. Для комфорта горожан, проживающих недалеко от железнодорожных путей, при строительстве используются технологии для снижения шума от подвижного состава.

В частности, для уменьшения вибрации уложены подбалластные маты на участке длиной более 3,3 км. Помимо этого, для защиты от шумового воздействия будут построены защитные экраны протяжённостью более 11 км и высотой от 4 до 6 м.Открытие движения по третьему пути позволит оптимизировать межстанционную работу и увеличить пропускную способность по первому и второму главным путям перегона Хабаровск-1 — Хабаровск-2.

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