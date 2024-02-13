«Росатом» модернизировал оборудование на металлургическом производстве в Санкт-Петербурге

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«АЭМ-Спецсталь» завершила капитальный ремонт двух автоматизированных ковочных комплексов и нагревательных печей.

Модернизация кузнечно-прессового оборудования позволила обеспечить повышение точности и скорости ковочных операций в среднем на 8% и уменьшить время проведения регламентных ремонтных работ. Обновление нагревательных печей увеличило их грузоподъемность практически в два раза. В результате появилась возможность нарастить количество металлургических заготовок, находящихся в одновременном производстве, а также значительно снизить потери тепла при их нагреве.

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