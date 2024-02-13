«ЛУКОЙЛ» начал строительство нового завода смазочных материалов в Волгограде

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13 февраля 2024 г. в Волгограде состоялась закладка первого камня в строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Завод сможет производить до 70 тысяч тонн продукции в год.

Запуск объекта будет способствовать обеспечению потребности рынка в высококачественных пластичных смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и продуктах специального назначения. При проектировании и строительстве нового комплекса смазочных материалов учтены современные требования по энергосбережению и энергоэффективности, а также производственной и экологической безопасности. Новое производство обеспечит более 200 дополнительных рабочих мест.

Площадь застройки составляет 27,9 тыс. кв. м. Строительство комплекса планируется завершить в 2026 г.

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