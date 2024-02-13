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Новые заводы и цеха

«ЛУКОЙЛ» начал строительство нового завода смазочных материалов в Волгограде

 © b2bsmi.ru

13 февраля 2024 г. в Волгограде состоялась закладка первого камня в строительство комплекса по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Завод сможет производить до 70 тысяч тонн продукции в год.

Запуск объекта будет способствовать обеспечению потребности рынка в высококачественных пластичных смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и продуктах специального назначения. При проектировании и строительстве нового комплекса смазочных материалов учтены современные требования по энергосбережению и энергоэффективности, а также производственной и экологической безопасности. Новое производство обеспечит более 200 дополнительных рабочих мест.

Площадь застройки составляет 27,9 тыс. кв. м. Строительство комплекса планируется завершить в 2026 г.

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Источник: https://lukoil.ru/PressCenter/Press...istupil-k-stroitelstvu-kompleksa-po

Волгоградская область
  • Великоросс Великоросс
    13.02.2416:21:41

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    Отредактировано: Великоросс~16:23 13.02.24
    #1277406
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    14.02.2401:00:30

    Чем гнать на экспорт сырую нефть, разумней производить смазочные материалы и смазочно-охлаждающие жидкости в России.

    #1277429
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