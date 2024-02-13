На заводе «Интертехэлектро» в Кургане запустили производство труб

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На «Курганском заводе энергетических технологий» (КЗЭТ, входит в группу компаний «Интертехэлектро») ввели в эксплуатацию две производственные линии.

Увеличение производственных мощностей позволило добавить 30 рабочих мест к уже имеющимся на заводе. Основными потребителями новой продукции станут предприятия сферы ЖКХ и компании ТЭК.

На первой линии будут выпускать полимерно-армированные трубы с каркасом из металлической проволоки, что делает их износостойкими и долговечными. Сфера применения — от транспортирования нефтепродуктов, технических и химических жидкостей под давлением до использования в системах теплоснабжения. КЗЭТ сможет производить до 220 погонных километров таких труб в год.

На второй линии станут делать трубы из полиэтилена низкого давления. Их можно использовать для организации хозяйственно-бытового водоснабжения. Линия рассчитана на производство 300 погонных километров труб.

фото:

https://nm45.ru...arka-v-kurgane/

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