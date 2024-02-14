Резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» стали более 100 компаний

Только в 2023 году статус резидента получили 16 высокотехнологичных предприятий, которые представляют отрасли: микроэлектроники, информационных технологий, беспилотных авиасистем, медизделий, фармацевтики.

Эти компании вложат в развитие производств более 14,5 млрд рублей и создадут свыше 3 тысяч рабочих мест.

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Например, одно из предприятий площадки «Печатники» будет выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови кислородом. Другая компания уже начала производить инновационные конденсаторы в индустриальном парке «Руднево».

Всего в столице уже больше 100 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва». Они на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. К тому же ставка налога на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Так предприятия существенно экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие.

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