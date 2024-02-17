© newstula.ru

В Туле состоялось открытие нового Питающего центра «Красные ворота» мощностью 50 МВА.

Новый микрорайон, где построен объект, располагается в северной части Зареченского района г. Тулы. В рамках осуществления проекта предполагается реализовать строительство 550 тысяч кв метров для проживания порядка 20 тысяч жителей. Мощности станции хватит не только для строящегося рядом домов, но и для оснащения теплом и светом всей инфраструктуры жилого микрорайона.

Новый энергообъект полностью готов к работе. Подстанция 110 киловольт была построена в максимально быстрые сроки и по последнему слову техники, это позволяет осуществлять дистанционное управление основным оборудованием без участия дежурного персонала и контролировать его техническое состояние в режиме online.

Одно из главных преимуществ станции — всё её оборудование произведено на территории России.

© newstula.ru

Фото — https://ria.ru/...a6p8gt690142985

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