УКВЗ отправил первый трамвай в Красноярск

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Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отправил в Красноярск односекционный трамвайный вагон со 100% низким уровнем пола, который был изготовлен в рамках контракта, заключенного с администрацией города.

Трамвайный вагон для Красноярска модели 71-628М оснащен с учетом всех технологических нюансов и потребностей заказчика. Он отличается стильным современным дизайном экстерьера и интерьера, широкими проходами в салоне, повышенной плавностью хода и пониженным уровнем шума за счет передовых технологических решений, примененных конструкторами УКВЗ.

Пассажировместимость трамвая — до 160 человек, в вагоне предусмотрено 40 мест для сидения и специальное место для маломобильных пассажиров, а также аппарель — устройство для их посадки-высадки. Пассажиры во время поездки в трамвае смогут зарядить гаджеты, воспользовавшись USB-разъемами.

«В прошлом году Красноярск разместил заказ на один вагон. Однако это только начало сотрудничества. Полагаем, что далее последует заказ уже на большую партию», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

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