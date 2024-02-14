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Транспорт, спецтехника и логистика

УКВЗ отправил первый трамвай в Красноярск

 © www.roscosmos.ru

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отправил в Красноярск односекционный трамвайный вагон со 100% низким уровнем пола, который был изготовлен в рамках контракта, заключенного с администрацией города.

Трамвайный вагон для Красноярска модели 71-628М оснащен с учетом всех технологических нюансов и потребностей заказчика. Он отличается стильным современным дизайном экстерьера и интерьера, широкими проходами в салоне, повышенной плавностью хода и пониженным уровнем шума за счет передовых технологических решений, примененных конструкторами УКВЗ.

Пассажировместимость трамвая — до 160 человек, в вагоне предусмотрено 40 мест для сидения и специальное место для маломобильных пассажиров, а также аппарель — устройство для их посадки-высадки. Пассажиры во время поездки в трамвае смогут зарядить гаджеты, воспользовавшись USB-разъемами.

«В прошлом году Красноярск разместил заказ на один вагон. Однако это только начало сотрудничества. Полагаем, что далее последует заказ уже на большую партию», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

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Источник: https://www.roscosmos.ru/40241/

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Усть-Катавский вагоностроительный завод, трамвайный вагон модели 71-628М
  • Е.Юрий Е.Юрий
    15.02.2400:49:59

    Интересно они его упаковали — такое ощущение, что в термоусадку, но зато точно чистый прийдет, и без царапин.))

    #1277496
  • Badassgoliath Badassgoliath
    15.02.2408:41:34

    На мой взгляд, рельсовый транспорт в городе оправдан только тогда, когда движется по отдельным от городских улиц путям. В иных случаях он имеет массу недостатков.

    Во-первых, трамвай не может подрулить к остановке, и так как он движется по центру проезжей части, то и весь остальной транспорт должен остановиться, позволяя пассажирам зайти/выйти.

    Во-вторых, устройство и поддержание трамвайных путей — дополнительные расходы, ведь за рельсами и их геометрией надо постоянно следить. Трамвай создаёт больше вибрации, чем обычный транспорт, поэтому асфальт на таких улицах надо чаще ремонтировать или же прокладывать линию по особой виброустойчивой технологии, что влечёт ещё расходы.

    В-третьих, электрическая линия требует наличия станций катодной защиты, если мы не хотим, чтобы стальные трубы в земле корродировали ускоренными темпами.

    Вывод: трамвай на выделенной только под него земле — хорошо.

    Трамвай на общегородских улицах — плохо. Такие трамваи нужно заменять автобусами/электробусами и троллейбусами.

    #1277505
    • Нет аватара Scooter
      15.02.2410:21:50

      Badassgoliath,

      Технически похоже на истину.

      Но когда видишь красивый трамвай, хочется прокатиться именно на нем.

      Особенно запомнились старинные трамваи

      #1277518
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