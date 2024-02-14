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В 2023 году российские аграрии предварительно собрали порядка 1,75 млн тонн плодов и ягод

 © mcx.gov.ru

России ежегодно растет производство фруктов и ягод. По предварительным данным регионов, в 2023 году аграрии обновили рекорд, собрав более 1,75 млн тонн продукции в организованном секторе (без учёта винограда). Это на 1,9% выше показателя 2022 года.

Садоводство является одним из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост. Увеличение объемов производства и снижение импорта, в первую очередь, связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников — в 2023 году это порядка 13,3 тыс. га.

Традиционно регионами-лидерами в этом сегменте являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области. К основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики.

Минсельхоз России оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также для садоводов предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования.

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Источник: https://mcx.gov.ru/press-service/ne...ryadka-1-75-mln-ton-plodov-i-yagod/

Минсельхоз, плоды и ягоды
  • Nelton Nelton
    14.02.2419:26:37

    Это на 1,9% выше показателя 2022

    При этом про 2022 писали —

    Еще больше отечественных фруктов и ягод поступает на прилавки российских магазинов. В прошлом году аграрии обновили рекорд по их производству, собрав, по предварительным данным, более 1,5 млн тонн продукции в организованном секторе. Это на 5% выше показателя 2021 года.

    https://mcx.gov...-i-yagod-86978/

    #1277479
    • Нет аватара nabludatel71
      15.02.2410:11:14

      Тут варианта два. Либо данные были существенно уточнены (хотя в этом случае предпосылок особо нет), либо в прошлый раз они имели в виду только сельхозорганизации, а сейчас добавили к ним ещё крестьянско-фермерские хозяйства и ИП. По текущей статистике за 2022 г. сельхозорганизации собрали 1505 тыс. т, КФХ и ИП — 212. К их сумме рост 1,9% как раз и даст 1,75 млн т.

      P. s. Ссылка не работает.

      #1277515
  • Clausson Clausson
    14.02.2421:32:05

    Да, отечественные яблоки в магазинах уже есть. И это между прочим победа!

    Хотелось бы еще русского вкуснейшего эксклюзива на прилавках: Антоновки, Штрифеля, Царского шипа, Русского розмарина.

    #1277490
    • Kolyda Kolyda
      15.02.2409:11:43

      Хотелось бы еще русского вкуснейшего эксклюзива на прилавках: Антоновки, Штрифеля, Царского шипа, Русского розмарина.

      Такие сорта в интенсивном садоводстве не выращивают. Во всяком случае в нашем магазине Пятерочка представлены Гала, Грени Смит, Фуджи, Голден, Ред Миф и Яблоки сезонные. Вот те, последние, и есть наверное наши отечественные сорта. А выращивать настоящие яблоки, урожай с которых получается на пятый-шестой год, аграриям не выгодно — налог за землю платят, а дохода нет.

      Тёща как-то в семидесятые годы развела на даче Прикопочные, вот вкусные-то были. Жалко не долго лакомились, в холодный год зайцы кору объели и деревья погибли.

      #1277509
      • Нет аватара nabludatel71
        15.02.2410:18:11

        Семеренко забыли. Или до вас не доезжает? У нас в Туле бывают ещё Богатырь и Синап, но чаще в стадии «зеленый камень». С нашими традиционными сортами нужно индивидуальное обращение: когда снимать, на сколько закладывать на хранение и т. п. — и сети обычно с этим не заморачиваются. Исключение — «Вкусвилл», там большой выбор, но и цены существенно выше. Покупаем на рынке.

        Яблоки сезонные в сетях — чаще те же сорта, что и так продаются, просто менее товарного вида. Но иногда бывают и местные.

        #1277516
        • Kolyda Kolyda
          15.02.2410:40:09

          Семеренко забыли. Или до вас не доезжает?

          Я в Москве, к нам и Семеренко завозят. Дочка любит этот сорт. «Зеленый камень» (отличное определение!) можно отнести к любой плодоовощной продукции — даже красные на вид помидоры на вкус и консистенцию оказываются пластмассовыми. Это конечно понятно, иначе не сохранить, но есть противно.

          Покупаем на рынке.

          Продавцы на рынке приобретают товар для перепродажи на тех же оптовых базах, что и магазины.

          Конечно приятно зимой украсить свой стол свежими овощами/фруктами, но надо всегда иметь ввиду, что это продукт переработки воды и удобрений. В советские годы летние урожаи натуральных овощей и фруктов интенсивно перерабатывали в соки. По стране была сеть овощеконсервныых заводов. В те годы трехлитровыми банками с соками — томатным, яблочным, виноградным, абрикосовым, — были заставлены витрины всех продовольственных магазинов. На вкус они были приятнее современных соков изготовленных из концентратов. Я, со своей дачи в Хабаровске, в урожайный год закатывал по 20-25 трехлитровых томатной-перцового сока. Вкуснотища была!

          #1277519
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