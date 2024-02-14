В 2023 году российские аграрии предварительно собрали порядка 1,75 млн тонн плодов и ягод

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России ежегодно растет производство фруктов и ягод. По предварительным данным регионов, в 2023 году аграрии обновили рекорд, собрав более 1,75 млн тонн продукции в организованном секторе (без учёта винограда). Это на 1,9% выше показателя 2022 года.

Садоводство является одним из наиболее активно развивающихся и инвестиционно привлекательных направлений, которое из года в год стабильно показывает рост. Увеличение объемов производства и снижение импорта, в первую очередь, связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников — в 2023 году это порядка 13,3 тыс. га.

Традиционно регионами-лидерами в этом сегменте являются Краснодарский и Ставропольский края, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Воронежская, Белгородская, Волгоградская и Липецкая области. К основным видам выращиваемых в нашей стране фруктов и ягод относятся яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина и земляника садовая. Кроме того, в последние годы активно развивается производство голубики.

Минсельхоз России оказывает комплексную поддержку данному направлению, в том числе через возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, включая питомники. Также для садоводов предусмотрено льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, гранты малым формам хозяйствования.

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