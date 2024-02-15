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14 февраля 2024 года на участке реконструкции Байкало-Амурской магистрали Улак-Февральск, в торжественной обстановке было открыто движение поездов на перегоне Улак-Верхнезейск, на котором выполняли земляные работы военнослужащие Железнодорожных войск Восточного военного округа. Строительство велось в рамках второго этапа развития Восточного полигона.

К выполнению задач на объекте Улак-Верхнезейск от общего состава группировки Железнодорожных войск Восточного военного округа, а это порядка одной тысячи человек, привлекалось около 120 военнослужащих и свыше 100 единиц автомобильной и специальной техники.

В ходе строительства было выполнено более 450 тысяч куб. метров профильных земляных работ, включающих в себя: вырезку слабых грунтов, отсыпку тела насыпи, устройство охлаждающих и укрепляющих конструкций насыпи, строительство водоотводных сооружений. На объекте силами подрядных организаций было построено 5 искусственных сооружений (4 железобетонных моста и 1 водопропускная труба) уложено 5.2 километра железнодорожного пути и 5 стрелочных переводов.

Железнодорожные войска Восточного военного округа вносят значимый вклад в развитие сети железных дорог Российской Федерации на Дальнем Востоке.

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