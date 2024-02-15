Резидент ТОР «Хабаровск» запустил цех по производству стеновых блоков и бетона

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Благодаря совместным усилиям Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и инвесторов был запущен современный цех, способный производить в внушительных объемах востребованные строительные материалы. Запланировано ежегодное производство 3 миллионов пустотелых отсевоблоков, используемых в возведении стен, или эквивалентное количество тротуарной брусчатки, а также 36 тысяч кубометров товарного бетона.

На реализацию данного перспективного проекта было направлено около 100 миллионов рублей, что позволило не только запустить производство, но и создать 44 новых рабочих места.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается благодаря внедрению передовых автоматизированных производственных линий и привлечению квалифицированного персонала.

Реализация инвестпроекта осуществляется в рамках резидентства территории опережающего развития. Это дает предприятию ряд существенных преференций, предусмотренных государством для поддержки бизнеса в Дальневосточном регионе. В частности, резидент ТОР в течение первых пяти лет освобождается от уплаты налогов на имущество, прибыль и землю, а страховые взносы в течение десяти лет снижены до 7,6%.

Такие меры государственной поддержки создают крайне благоприятные условия для запуска на территории Хабаровского края предприятий, занимающихся производством востребованной продукции, в том числе стройматериалов.

© transsibinfo.com

Запуск нового цеха позволит значительно удовлетворить потребности застройщиков, осуществляющих масштабные строительные проекты в регионе, а также частных лиц, использующих отсевоблоки для возведения своих домов и других объектов.

Продукция цеха соответствует высоким стандартам качества, что позволяет гарантировать долговечность и надежность возводимых строений. Кроме того, реализация проекта имеет большое значение для развития строительной отрасли Хабаровского края, поскольку делает доступными на местном рынке качественные и доступные стройматериалы.

Это не только подстегивает строительство новых жилых домов и объектов инфраструктуры, но и способствует росту деловой активности в регионе.

В целом, запуск цеха по производству отсевоблоков и товарного бетона в Хабаровском крае является значимым событием для строительной отрасли. Благодаря государственной поддержке и современным технологиям удалось создать высокопроизводительное предприятие, которое будет обеспечивать потребности в качественных стройматериалах как в рамках крупных проектов, так и для частных застройщиков. Реализация данного инвестпроекта положительно скажется на экономическом развитии региона и повышении качества жизни его жителей.

Хабаровский край обладает значительным потенциалом для развития производства строительных материалов. Благоприятный инвестиционный климат стимулирует развитие производства стройматериалов, обеспечивая комфортные условия для реализации инвестиционных проектов. Ключевым драйвером спроса на стройматериалы является масштабная программа «Дальневосточный квартал», направленная на строительство нового жилья в регионе.

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