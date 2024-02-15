Чистогорский свинокомплекс «Сибагро» начал производство охлажденной продукции

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Чистогорский свинокомплекс «Сибагро» начал производство охлаждённой продукции — около 40 новых позиций, включающих крупный кусок, мясо на кости, рагу, позвонки, ребра и субпродукты. Ранее предприятие выпускало только замороженное мясо.

— Была проделана большая работа. Мы обновили морозильные камеры, закупили высокотехнологичное оборудование, автоматизировали рабочие процессы, начиная от поставки сырья и заканчивая отгрузкой готового продукта, — рассказывает Владимир Стогний, директор Чистогорского свинокомплекса. — Под новые мощности в два раза увеличили штат обвальщиков. Каждый прошел обучение у опытного наставника, который показал все тонкости мастерства обвалки.

Поставлять новинки будут в Кемеровскую, Томскую, Омскую, Новосибирскую области, в Алтайский край и Красноярск. Сегодня на предприятии выстраиваются и отлаживаются логистические схемы для своевременной доставки на прилавки торговых сетей.

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