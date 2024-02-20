Россия в 2023 г. установила рекорд по экспорту зерна

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В 2023 г. Россия экспортировала рекордное для себя количество зерна — порядка 65 млн т. Предыдущее достижение равнялось 54,8 млн т 2018 г. Эти показатели не включают в себя зернобобовые, учитываемые в урожае зерна: в 2018 г. их экспорт равнялся 1,36 млн т, а за 11 месяцев 2023 г. — 3,2 млн т (оценка за весь год — 3,7 млн т).

Точные показатели сейчас отсутствуют, так как ФТС России приостановила публикацию данных по внешней торговле, а отраслевые источники обычно оперируют сезонными (июль-июнь) или месячными показателями и могут охватывать либо не все виды зерна (например, только три главных — пшеницу, ячмень и кукурузу), либо, наоборот, «лишние» товары (зернобобовые и муку). Тем не менее, в любой комбинации источников (Минсельхоз, Российский зерновой союз, «Русагротранс», Союз экспортёров зерна и т. д. ) получается число от 63 до 68 млн т. В частности, Минсельхоз сообщал , что на 4 декабря экспорт зерна составил 62,5 млн т.

Таким образом, Россия вернула себе вторую строчку в мировом рейтинге экспортёров зерна. Эту же позицию она занимала в 2017 и 2018 гг., а в целом с 2014 г. неизменно находится в ведущей пятёрке. При этом по итогам 2023 г. отставание России от лидера — США сократилось до минимального, экспорт США составил только 71 млн т (самый низкий показатель с 2014 г.).

Главными покупателями российского зерна в 2023 г. были Турция (11,5 млн т по данным турецкой статистики), Египет, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Бангладеш, Алжир, Пакистан, Израиль (от 2,5 до 8 млн т).

Также отметим, что Россия стала второй страной в мировой истории, преодолевшей отметку 60 млн т экспорта зерна. Рекорд Бразилии составляет 59,8 млн т в 2023 г., Аргентины — 56,7 млн т в 2021 г., Украины — 56,7 млн т в 2019 г., Австралии — 41,5 млн т в 2023 г., Франции — 35,1 млн т в 2015 г., Канады — 33 млн т в 2023 г., Индии — 32,7 млн т в 2022 г.

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