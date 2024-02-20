Мебельная фабрика «Мария» запустила новую линию для производства мебели

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Российская мебельная фабрика «Мария» запустила первую в России автоматизированную линию Nanxing для производства мебели. Новое оборудование установлено в рамках масштабного инвестпрограммы по модернизации и автоматизации производства, рассчитанного до 2025 года. Суммарный объем инвестиций превышает 380 млн рублей.

Ввод в строй автоматизированной линии Nanxing в цехе по производству мебельных каркасов и фасадов позволит фабрике «Мария» повысить эффективность работы персонала и увеличить объемы производства, гибко реагируя на повышение уровня спроса на мебельную продукцию в стране.

«Мария» — российский производитель кухонь, шкафов и гарнитуров для ванных комнат. Фабрика находится в городе Саратове, занимает площадь больше 90 000 м2. Технический парк насчитывает более 270 станков производства Италии, Германии, Швейцарии, Японии.

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