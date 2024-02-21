Трактор РСМ 2400: умный и мощный

Трактора Ростсельмаш 2400 в поле © Пресс-служба Ростсельмаш

В первом квартале 2024 года Ростсельмаш запускает в Ростове-на-Дону новое производство. Первый с советских времен построенный с нуля тракторный завод уже начал сборку тракторов в тестовом режиме. Казалось бы, это отличный повод порадоваться за отечественного производителя, но что удивительно, эта новость обрадовала далеко не всех. Всегда вокруг таких радостных и значимых для нашей страны событий возникают люди, старающиеся принизить их значимость, заронить сомнения, убедить, что ничего значительного на самом деле не произошло. Ну ведь всем известно, что эти трактора имеют канадские корни и их производство на заводе Ростсельмаш началось с покупки канадского завода Buhler Versatile. А раз так, то возникают вопросы к локализации: насколько продукция нового завода на самом деле отечественная?

Сборка трактора Ростсельмаш 2400 на новом заводе © Пресс-служба Ростсельмаш

В свое время покупка канадского предприятия помогла Ростсельмашу, известному, прежде всего, как производитель зерноуборочных комбайнов, зайти в новую для себя нишу — производство сельскохозяйственных тракторов. Конечно, можно было разработать трактора самостоятельно, уверен, конструкторский отдел компании с этой задачей бы справился. Вот только разработка велосипеда, ой, простите, трактора с нуля — это долго и не факт, что в итоге получилось бы дешевле. А ошибки у новичка были бы неминуемы, пришлось бы наступить на много граблей, которые именитые производители уже давно прошли. Поэтому покупка Versatile была решением стратегически полностью верным. Но было бы ошибкой на этом и остановиться.

К счастью, донской производитель не довольствовался заводом в Канаде, а планомерно и серьезно занялся локализацией производства тракторов в Ростове-на-Дону. Новый тракторный завод — это как раз закономерный итог этой долгой, сложной, но важной работы. И сегодня его продукцию можно в полной мере назвать отечественной.

Конечно, это вовсе не означает, что там не используют импортные комплектующие. Завод не может работать в отрыве от реальности, он отталкивается от потребностей своих клиентов, и предлагает им именно ту технику, которую требует конечный потребитель. А это определяет требуемые характеристики машины, а значит, и, например, мощность двигателя, его экономичность, его тяговые характеристики, и, если в ассортименте отечественных производителей такого двигателя нет, приходится использовать импортный. В конце концов, это общемировая практика, сами производители тракторов двигатели для своих машин не производят, а выбирают из ассортимента, представленного на рынке.

Например, самая популярная и самая любимая аграриями серия тракторов Ростсельмаш 2400 имеет двигатель WP12 с рабочим объемом 11,6 л. и мощностью 430 л. с. производства компании Weichai. С этим двигателем Ростсельмаш 2400 тут же попал в Книгу рекордов России в номинации «Самая большая площадь культивации трактором мощностью до 450 л. с. с системой автоуправления за 24 часа в России». Для того чтобы поставить рекорд, трактор целые сутки работал в поле, обработав за это время 494,9 га паров. При этом он израсходовал всего 3,637 л горючего на гектар, т. е. суммарно — 1800 л. При этом за сутки время простоя составило всего 19 минут — столько понадобилось для проведения ТО и дозаправки. И даже грянувший ливень не помешал установить этот рекорд.

Трактора Ростсельмаш 2400 в поле © Пресс-служба Ростсельмаш

И это заслуга, в том числе и мощного тяговитого двигателя, способного работать с тяжелым культиватором R-148 с конструкционной шириной захвата 14,9 м — эта связка и позволила добиться высочайшей производительности.

Впрочем, трактора модели Ростсельмаш 2400 пользуются все большей популярностью, и именно они должны составить основу производственной программы завода, неслучайно тестирование новой площадки начали именно с производства этих тракторов.

Тракторы Ростсельмаш 2400 на новом заводе © Пресс-служба Ростсельмаш

Ну, а рост производства тракторов, в свою очередь, сделает для отечественных производителей привлекательной идею производства своих двигателей в этом классе мощности. Ростсельмаш постоянно ведет работу в этом направлении, проводит испытания новых двигателей и даже разрабатывает собственную газомоторную двигательную установку, работающую на метане — восьмицилиндровый V-образный двигатель RGK 820.636-380 объёмом 11,8 литра, в основе которого использован отечественный КАМАЗ-820.

Но двигатель — далеко не единственная важная составляющая трактора. В Ростсельмаш 2400 с двигателем агрегатирована трехдиапазонная МКПП 12×4 отечественного производства. Эту коробку Ростсельмаш производит на своей основной площадке, причем полностью самостоятельно — от литья до готового изделия.

Ну и такие детали, как мосты, штампованные элементы, кабина, рама и многие другие комплектующие трактора произведены или на Ростсельмаше, или на других отечественных заводах.

Трактора Ростсельмаш давно уже имеют со своими канадскими прародителями мало общего, ну разве что кроме потрясающей мощи и надежности. Канадский актив недавно, по понятным причинам, был продан, но это вообще никак не влияет на отечественное производство тракторов — никакой зависимости давно нет.

Трактора Ростсельмаш 2400 в поле © Пресс-служба Ростсельмаш

Но и это еще не всё. Трактор 2400 может быть оснащен искусственным интеллектом. И это та область, где Ростсельмаш — один из мировых лидеров, и трактора компании опционально комплектуются системой автовождения РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль. Система не только принимает на себя рулевое управление техникой, но и осуществляет автоматические развороты. Это позволяет освободить механизатора от рутинного процесса руления, тракторист превращается в оператора, следит за параметрами работы оборудования, качеством агротехнических работ и корректирует параметры при необходимости.

Причем система рулит с точностью до 2,5 см. — даже опытный тракторист не сможет управлять точнее. При этом достигается и более высокая производительность и экономия ГСМ и более щадящий режим эксплуатации техники.

Система РСМ Агротроник Пилот 1.0 разработана в Ростове-на-Дону и производится в России. Причем, конечно же, главное в этой системе вовсе не электронная начинка, а архитектура и программные «мозги» искусственного интеллекта, созданные инженерами Ростсельмаша.

Поэтому сомнений быть не может: предстоящий запуск тракторного производства в Ростове-на-Дону — это действительно значимый шаг в развитии отечественного тракторостроения, а трактор Ростсельмаш 2400 похоже надолго станет основой производственной линейки сельскохозяйственных машин нового завода.

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