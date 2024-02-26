НПП «Синтез» разработало импортозамещающую композицию для стекольной отрасли

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Научно-производственное предприятие «Синтез» (далее — НПП «Синтез») завершило проект по разработке российского аналога иностранного продукта — композиции холодного покрытия и передало технологический регламент на него в Агентство по технологическому развитию (далее — Агентство).

Композиция холодного покрытия предназначена для создания чистой и прозрачной пленки на поверхности стеклянной тары, позволяет ей сохранить внешний вид при виброударных нагрузках. Подобные композиции широко востребованы в отечественной стекольной индустрии, но завозятся из-за границы ввиду ограниченного производства в России.

В Агентство в 2022 году обратился завод «Свет», заинтересованный в обратном инжиниринге композиции холодного покрытия. Агентством был организован конкурс на выбор исполнителя проекта, поддерживаемого за счет грантовой программы (Агентство было определено ее оператором в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 208 от 18 февраля2022 года).

По итогам конкурса победителем было признано НПП «Синтез». Специалисты НПП «Синтез» провели анализ материалов, используемых для приготовления композиции, создали опытные образцы трех марок для парофазного и эмульсионного нанесения данного продукта, подготовили комплект технологической документации, которая была сдана в Агентство. Сотрудники Агентства, в свою очередь, выполнили ее экспертизу на предмет соответствия требованиям действующих стандартов.

Теперь может быть налажен выпуск композиции холодного покрытия на любом российском предприятии, имеющем статус квалифицированного производителя Агентства.

«Свет» (г. Можга, Удмуртская Республика) — один из крупнейших в России производителей стеклянной упаковки. Его мощности позволяют выпускать порядка 750 млн штук стеклянной упаковки сложной геометрической формы и вместимостью от 5 миллилитров до 3 литров.

НПП «Синтез» (г. Пермь) специализируется на производстве углеводородных хладонов и особо чистых газов, а также продукции для стекольной промышленности.

Агентство по технологическому развитию (г. Москва) создано по распоряжению Правительства Российской Федерации. В его компетенцию входят локализация технологий по запросам промышленных компаний, комплексная экспертиза инновационных решений и реализация программы грантовой поддержки обратного инжиниринга комплектующих изделий, критических для российской индустрии.

Фото: pxhere.com

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