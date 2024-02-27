За 2023 год объем производства обрабатывающих предприятий Москвы вырос на 18,5%

В лидерах производство:

одежды — в 3,5 раза больше продукции;

электрического оборудования — производство увеличено в 2 раза;

лекарств и медизделий — выпуск нарастили в 1,4 раза.

Также уверенный рост есть у производств продуктов питания, станков, машин и оборудования для обработки металлов, комплектующих для автотранспортных средств.

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В частности, Московскому кабельному заводу удалось нарастить объем производства на 24% благодаря собственным инвестициям и системной поддержке города. Компания расширила ассортимент продукции и увеличила долю отечественного сырья в производстве.

А один из столичных производителей выпустил на 40% больше электронных изделий. Речь идет более чем о 500 тысячах промышленных компьютеров, базовых станций, приборов учета и других устройств.

Москва оказывает предприятиям больше 20 мер поддержки, среди них субсидии и целевые займы, а также ряд антикризисных инструментов.

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