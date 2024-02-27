Судостроительный завод «Р-Флот. Судостроение» (Нижегородская область) завершил строительство наплавного моста проекта «БНМ — 140» через реку Северский Донец в станице Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области.

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На мосту установлен трансформатор и одиннадцать опор ЛЭП.

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