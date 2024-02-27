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Судостроение и судоходство

СЗ «Р-Флот. Судостроение» сдал наплавной мост проекта «БНМ — 140» для Ростовской области

Судостроительный завод «Р-Флот. Судостроение» (Нижегородская область) завершил строительство наплавного моста проекта «БНМ — 140» через реку Северский Донец в станице Краснодонецкая Белокалитвинского района Ростовской области.

 © r-flot.com

На мосту установлен трансформатор и одиннадцать опор ЛЭП.

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Источник: https://r-flot.com/r-flot-sudostroe...-ustanovili-naplavnoj-most-bnm-140/

Р-Флот, Нижегородская область, наплавной мост, БНМ — 140
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