ОСК завершает техническое перевооружение «Звездочки»

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Северодвинское предприятие ОСК завершает процесс технического перевооружения своих производственных мощностей, нацеленный на проведение ремонта и модернизации АПЛ III поколения и реализуемый в рамках Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

До конца 2024 года с вводом в эксплуатацию плавучего контрольно-дозиметрического поста и стоечного судна для хранения жидких радиоактивных отходов Центр судоремонта «Звёздочка» ставит точку в данном этапе перевооружения верфи.

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За время многолетнего участия в выполнении запланированных пунктов госпрограммы «Звёздочкой» за счёт средств федерального и собственного бюджетов был реализован внушительный комплекс мероприятий. Из самых масштабных:

⭐ выполнена реконструкция цеха № 10

⭐ построен цех ремонта автоматики и электроники с участком ремонта вооружения

⭐ построена испытательная станция со стендами для испытаний судового оборудования

⭐ реконструировано 275 метров мелководной набережной с обновлением систем жизнеобеспечения заказов в процессе проведения ремонта и швартовных испытаний

⭐введён в эксплуатацию портальный кран грузоподъёмностью 100 тонн

⭐ модернизирована транбордерная система и введён в эксплуатацию судопоезд грузоподъёмностью 14 000 тонн, проведена замена судовозных путей в док-камере

⭐ для обеспечения перестановки и сопровождения заказов в процессе проведения ходовых испытаний введён в эксплуатацию морской буксир

⭐ введён в эксплуатацию после реконструкции баллонный участок с оснащением новым стендовым испытательным оборудованием

⭐ закуплены сотни единиц оборудования различного назначения.

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Сейчас предприятие совместно с Минпромторгом РФ и ОСК продолжает работу по выполнению мероприятий, направленных на подготовку «Звёздочки» к проведению ремонтов АПЛ IV поколения.

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